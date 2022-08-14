NASA 'tehlikeli' dedi ve uyardı: Dünyaya hızla yaklaşıyor
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 'potansiyel olarak tehlikeli' diye nitelendirdiği bir asteroidin saatte 33 bin 10 kilometre hızla Dünya'ya yaklaştığını bildirdi.
NASA'ya göre "potansiyel olarak tehlikeli" bir asteroid bugün gezegenimize saatte 33 bin 10 kilometre hızla yaklaşıyor. Muhtemelen güvenli bir şekilde Dünya'yı hızla teğet geçecek.
MAVİ BALİNAYLA AYNI ÇAPA SAHİP
2015 FF adlı uzay kayası, yaklaşık olarak yetişkin bir mavi balinanınkiyle aynı olan 13 ila 28 metrelik bir çapa sahip.
Asteroid saatte 30 bin 10 kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlerken, uzayda 4,3 milyon kilometre, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 8 katı mesafeden gelecek.
DÜNYA'YA DOĞRU FIRLAYABİLİR!
TRT Haber'de yer alan habere göre, başka bir asteroidden gelen beklenmedik bir darbe kayayı kolayca Dünya'ya doğru fırlatabilir.
POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ
NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.
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