Tarih verildi: 'Uçak modu' devri kapanıyor

UÇAK MODUNUN SONU GELİYOR MU?

Diğer taraftan, AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektirdiğinden yavaştı.