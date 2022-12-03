Tarih verildi: 'Uçak modu' devri kapanıyor
Uçaklarda seyahatlerde yeni dönem başlıyor. Avrupa Komisyonu, 'uçak modu' uygulamasını kaldırma kararı aldı.
Komisyon, üye devletlerin 5G frekans bantlarını uçaklar için kullanılabilir hale getirmeleri için son tarihi 30 Haziran 2023 olarak açıkladı. Bu tarihten itibaren artık yolcular, uçuş sırasında telefonlarının tüm özelliklerini kullanabilecek.
AB ülkeleri arasında seyahat edenler aramaların yanı sıra müzik ve video akışı sağlayan veri ağırlıklı uygulamaları kullanabilecek.
"GÖKYÜZÜ ARTIK SINIR DEĞİL"
NTV'de yer alan habere göre AB'nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, planın "insanlar için yenilikçi hizmetler sunacağını" ve Avrupalı şirketlerin büyümesine yardımcı olacağını belirterek, "Süper hızlı, yüksek kapasiteli bağlantının sunduğu olanaklar söz konusu olduğunda gökyüzü artık bir sınır değil" dedi.
UÇAK MODUNUN SONU GELİYOR MU?
Diğer taraftan, AB Komisyonu, 2008'den beri uçaklar için belirli frekans bantlarını ayırdı ve bazı hizmetlerin havada internet erişimi sunmasına izin verdi. Ancak bu hizmet, uçak ile yerdeki bir uydunun bağlanmasını gerektirdiğinden yavaştı.
FİLMLER BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE İNECEK
Avrupa Komisyonu’nun bildirdiğine göre yeni sistem, 100 Mbps'nin üzerinde olabilen 5G tarafından sağlanan çok daha yüksek indirme hızlarından yararlanabilecek ve bir filmin sadece birkaç dakika içinde indirilmesini sağlayacak.
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