Tarihin en uzun salgını '15 milyon yıl' sürdü, varlığını hala koruyor

Milyonlarca yıl önce ortaya çıkan bir virüs, insanlardan şempanzelere, yılanlardan pandalara sayısız memeli türünü kasıp kavurdu. Yarattığı şiddetli salgın yaklaşık 15 milyon yıl sürdü ve 15 milyon yıl önce de yok oldu.

Fakat aktif olmayan parçaları, bugün "insanlar dahil" birçok memelide gizlice yaşamaya devam ediyor...