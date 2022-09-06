WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak
YENİ GELECEK ÖZELLİKLER NELER?
24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.
Video Haberler
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine zam geldi!
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- İsmail Kahraman için harekete geçildi
- 'Utan Cem artık yeter'
- Şevket Çoruh'tan Arka Sokaklar'a veda