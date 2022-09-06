WhatsApp artık bu telefonlarda kullanılamayacak

YENİ GELECEK ÖZELLİKLER NELER?

24 Ekim’den sonra bazı cihazlar kullanamayacak olsa da Meta, sohbet uygulamasına getireceği özellikler için çalışmalara devam ediyor. Teknoloji devi; kullanıcıların kendilerine mesaj göndermesini, alışveriş yapabilmesini, uygulama içi anket sunulmasını sağlayan bir dizi yeni özellik için hazırlanıyor. Hatta bu özelliklerden bazıları Beta versiyonda yayındayken, bazıları da geliştirilme aşamasında oldukları için henüz yayınlanmadı.