Whatsapp'tan yeni özellik! 'Anketler'

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2022 Cuma, 10:20
<p>Geçtiğimiz günlerde '<strong>Topluluklar</strong>' özelliğini kullanıma sunan Whatsapp, yeni bir özellikle daha kullanıcılarının karşısına çıktı.</p>

Geçtiğimiz günlerde 'Topluluklar' özelliğini kullanıma sunan Whatsapp, yeni bir özellikle daha kullanıcılarının karşısına çıktı.

<p>Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, İOS ve Android kullanıcıları için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler. </p>

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, İOS ve Android kullanıcıları için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler. 

<p>WhatsApp Anketleri özelliği, kullanıcıların 12 seçeneğe kadar bir anket oluşturmasına izin veriyor. Aynı cevap seçeneği tekrar yazıldığı takdirde platform kullanıcılarına uyarı verecek.</p>

WhatsApp Anketleri özelliği, kullanıcıların 12 seçeneğe kadar bir anket oluşturmasına izin veriyor. Aynı cevap seçeneği tekrar yazıldığı takdirde platform kullanıcılarına uyarı verecek.

<p>WhatsApp Anketler özelliği şimdilik sadece mobilde kullanılabiliyor. WhatsApp Web için ise henüz böyle bir özellik kullanıma sunulmadı. İlerleyen zamanlarda WhatsApp Web'te de kullanıma sunulacağı öngörülüyor.</p>

WhatsApp Anketler özelliği şimdilik sadece mobilde kullanılabiliyor. WhatsApp Web için ise henüz böyle bir özellik kullanıma sunulmadı. İlerleyen zamanlarda WhatsApp Web'te de kullanıma sunulacağı öngörülüyor.

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