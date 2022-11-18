Whatsapp'tan yeni özellik! 'Anketler'
Geçtiğimiz günlerde 'Topluluklar' özelliğini kullanıma sunan Whatsapp, yeni bir özellikle daha kullanıcılarının karşısına çıktı.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması, İOS ve Android kullanıcıları için anket özelliğini kullanıma sundu. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, grup sohbetlerinde anket oluşturabilecekler.
WhatsApp Anketleri özelliği, kullanıcıların 12 seçeneğe kadar bir anket oluşturmasına izin veriyor. Aynı cevap seçeneği tekrar yazıldığı takdirde platform kullanıcılarına uyarı verecek.
WhatsApp Anketler özelliği şimdilik sadece mobilde kullanılabiliyor. WhatsApp Web için ise henüz böyle bir özellik kullanıma sunulmadı. İlerleyen zamanlarda WhatsApp Web'te de kullanıma sunulacağı öngörülüyor.
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