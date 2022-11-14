Whatsapp'tan yeni özellik: 'Topluluklar'

Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek mümkün olacak. Aynı şekilde, aynı 'Grup' veya 'Topluluk’ta bulunduğunuz kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenme imkânı da sunulacak.