Whatsapp'tan yeni özellik: 'Topluluklar'
Whatsapp'tan yapılan açıklamada 'Topluluklar' özelliğinin kullanıma sunulduğu duyuruldu.
WhatsApp uygulamasında bugünden itibaren kullanıcılara ve grup yöneticilerine daha fazla kontrol imkânı tanıyan 'Topluluklar' özelliği kullanılabilecek.
WhatsApp’ın yeni Topluluklar özelliği sayesinde WhatsApp içinde alt grup sohbetlerine de sahip olan büyük topluluklar oluşturulabilecek ve topluluğun tamamına gönderilen duyurular kolayca okunabilecek.
WhatsApp Topluluklar özelliği ile birlikte okul, aile, iş veya mahalle gibi gruplar altında toplanan kullanıcılar, artık birçok grubu tek bir çatı altında toplama fırsatına sahip olacak. Ayrıca Topluluklar özelliği ile kullanıcılar, topluluğa gönderilen duyurulardan kolayca haberdar olabilecek.
WhatsApp, Topluluklar ile birlikte platforma yenilikler de getirdiğini açıkladı. Yeni gelen özellikler kapsamında, tüm kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizleme ve grubun tamamına bildirim gitmeden sessizce gruptan ayrılma imkânı elde ediyor.
Meta'nın yaptığı açıklamaya göre, yeni gelen özellikler ile birlikte sohbet içi anketler düzenlemek mümkün olacak. Aynı şekilde, aynı 'Grup' veya 'Topluluk’ta bulunduğunuz kullanıcıların bir konu ile ilgili genel görüşünü öğrenme imkânı da sunulacak.
Son olarak daha geniş kitleleri bir araya getirmeyi hedefleyen WhatsApp, 32 kişiye kadar görüntülü arama yapmaya ve 1024 kullanıcıya kadar grup oluşturmaya imkân tanıyacak.
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