WhatsApp işletme hesaplarına yönelik güncellemelerini duyurdu

18 Kasım 2022 Cuma, 09:23

WhatsApp kişisel hesap kullanıcıları için yeni özelliklerini devreye almıştı.

Kullanıcıların hoşuna giden özellikleri bünyesine ekleyen popüler mesajlaşma platformu, kişilerin WhatsApp’ta işletmeleri bulmasına, işletmelere mesaj göndermesine ve ürün ile hizmetleri satın almasına yardımcı olmak üzere geliştirilen yeni özelliklerin blog yazısıyla aktardı.

WHATSAPP'IN İŞLETME HESAPLARINA YÖNELİK YENİ SUNDUKLARI

İşte direkt WhatsApp tarafından aktarılan yenilikler şu şekilde:

''Bugün kişilerin WhatsApp’ta işletmeleri bulmasına, işletmelere mesaj göndermesine ve ürün ile hizmetleri satın almasına yardımcı olmak üzere geliştirilen yeni özellikler duyuruldu. Şirket bu konuda resmi blog sayfasında şunları aktardı: “İnsanlar WhatsApp’ta halihazırda faaliyet gösteren milyonlarca küçük işletmeden ve on binlerce markadan hızlı bir şekilde yardım almanın kolay bir yolunu arıyor.

Bugün, işletmeleri doğrudan WhatsApp’ta bulma imkanını kullanıma sunduk. Böylece insanlar artık seyahat veya bankacılık gibi belirli bir kategorideki işletmelere göz atabiliyor veya işletmenin adıyla arama yapabiliyor. İnsanlar bu sayede telefon numaralarını web sitelerinden bulma veya numarayı kişi listesine ekleme zorunluluğundan kurtulacak.

İşletme arama özelliğini, insanların gizliliğini koruyacak şekilde geliştirdik. Yaptığınız arama, hesabınızla tekrar ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenir. İşletmeleri arama imkanını ilk aşamada Brezilya, Endonezya, Meksika ve Birleşik Krallık‘a getiriyoruz. Bu ülkelerde yaşayan kişiler, WhatsApp Business Platformumuzu kullanan şirketleri bulabilecek. Brezilya‘da arama işlevi, insanların küçük işletmeleri bulmasına da yardımcı olacak.''