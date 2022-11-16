Musk'ın yeni Twitter adımı: WhatsApp ve Signal özelliği geliyor
Twitter'a yeni geleceği fark edilen özellik güvenlik tarafında oldu. Direkt mesajları daha güvenli hale getirecek bu hamle Elon Musk tarafından devreye alındı.
Twitter'ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Elon Musk, pek çok yeni değişikliği de platforma kattı. Bunlardan biri ise yeni keşfedildiği kadarıyla direkt mesajlar(DM) tarafında olacak.
Uygulamalardaki yenilikleri fark eden ve bunları Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla duyuran Jane Manchun Wong, yeni Twitter özelliğini bulan isimlerden biri.
Twitter DM tarafında 'uçtan uca şifreleme' odağında bir özellik getirmeyi planlıyor. Ne zaman duyurulacağı ya da kesin olarak gelip gelmeyeceği bilinmiyor olsa da ortaya çıktığı kadarıyla özellik deneniyor.
YENİ DM ÖZELLİĞİ YAKINDA GELİYOR
Twitter'ı satın almadan önce Twitter'ın değişmesi gereken bazı özellikleri olduğunu söyleyen Musk, bunların başında DM'leri gösteriyordu. Konu hakkında daha önce, '' Twitter DM'leri Signal gibi uçtan uca şifrelenmeli. Böylece kimse mesajlarınızı gözetleyemez veya hack'leyemez.'' demişti.
Uçtan uca şifreleme özelliği bildiğiniz üzere WhatsApp başta olmak üzere, Signal, Telegram, Viber gibi mesajlaşma uygulamalarında yer alıyor. Bu özellik sayesinde mesajlarınızın üçüncü taraflar tarafından okunmayacağı taahhütlenmiş oluyor.
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