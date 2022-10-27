Whatsapp'tan yeni özellik: 'Bulanıklaştırma' kullanıma sunuldu

Whatsapp kullanıcılarını rahat ettirecek bu özellik, gönderilen veya profillerde kullanılan fotoğrafların bir bölümünü veya tamamını bulanıklaştırma (blur) imkanı veriyor.

Bu özellik sayesinde, fotoğraflarınızda görünmesini istemeyeceğiniz bölgeleri kesip biçmeye gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde gizleyebilirsiniz.