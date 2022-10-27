Whatsapp'tan yeni özellik: 'Bulanıklaştırma' kullanıma sunuldu
Dünyada en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yeni bir özelliği daha kullanıma sundu.
Sohbet esnasında gönderilen fotoğrafları bulanıklaştırmaya yarayan özellik, masaüstü sürümde test edildi.
Whatsapp kullanıcılarını rahat ettirecek bu özellik, gönderilen veya profillerde kullanılan fotoğrafların bir bölümünü veya tamamını bulanıklaştırma (blur) imkanı veriyor.
Bu özellik sayesinde, fotoğraflarınızda görünmesini istemeyeceğiniz bölgeleri kesip biçmeye gerek kalmadan kolay ve hızlı bir şekilde gizleyebilirsiniz.
Whatsapp, haziran ayında bulanıklaştırma (blur) özelliğinin bir sürümünün Masaüstü beta sürümünde geliştirilmekte olduğunu ve sonunda bazı beta test kullanıcılarına sunulduğunu açıklamıştı.
BLUR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Yeni özelliğin etkin olup olmadığını görmek için bir fotoğraf göndermek gerekiyor. 'Bulanıklaştır düğmesi' çıkarsa, özellik kullanıma hazır demek oluyor.
Bulanıklaştırma aracı bazı beta test kullanıcılarına sunulduğundan, hala sahip olmayanlar, önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağı için gelecekteki bir güncellemeyi beklemeniz gerekir.
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