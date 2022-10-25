WhatsApp çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? WhatsApp'tan açıklama geldi mi?

25 Ekim 2022 Salı, 11:23

Günümüzde birçok insanın birbirleri ile iletişim kurduğu WhatsApp uygulamasında 25 Ekim saat 10:10'dan beri kesinti yaşanıyor. Anlık olarak arama ve haberleşme imkanı sunan uygulamada yaşanan problem kısa zamanda kriz yarattı. Birçok insan sorunun ne olduğunu merak ediyor. İşte tüm ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ, DÜZELECEK Mİ?

WhatsApp'taki sorunun dünya genelinde gerçekleştiği biliniyor. Sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin açıklama ise henüz gelmedi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

WhatsApp ve çatısı altında çalıştığı Meta şirketinden henüz bir açıklama gelmedi.

ÖMER SAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından açıklama yaptı. Sayan, ''WhatsApp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.