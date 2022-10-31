Dijital Piyasalar Yasası ile WhatsApp ve Instagram değişebilir

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:54

Avrupa Birliği'nin Digital Services Act (DSA) yani Dijital Hizmetler Yasası ve Digital Markets Act(DMA) yani Dijital Piyasayalar Yasası olarak adlandırdığı iki yeni yasa teklifi 2020 yılında gündeme gelmişti. Daha sonrasında WhatsApp başta olmak üzere pek çok uygulamayı etkileyeceği ve etkilemesi muhtemel görüldüğü aktarılmıştı.

1 KASIM'DA YÜRÜRLÜKTE, POPÜLER UYGULAMALAR ETKİLENECEK

Teklif hakkında konuşurken, 1 Kasım tarihi geldi çattı ve resmi olarak yarın(1 Kasım) yürürlüğe giriyor. Bu iki karar, Amazon, Google, Apple ve Meta gibi teknolojinin dev şirketlerini daha açık, rekabetçi ve birlikte çalışabilir hale getirilmesi için kabul edildi. Cihazları ve uygulamalarıyla dünyanın her yerinde milyonlarca aktif kişiye seslenen bu şirketler çoğu zaman 'veri gizliliğinin ihlali, kişisel haklara saldırı, şirketlere ve diğer markalara rekabet fırsatı vermeme' ve benzeri pek çok sebeple davalara konu oldu.

Yasa tekliflerinin kabul edilmesinde rol oynayan kıdemli bir Avrupa Komisyonu'nda Dijital Dönüşüm Direktörü olan Gerard de Graaf, sonuçlarının önemli olmasını beklediklerini aktardı. Şirketlerin kullanıcıları kendilerine bağlamasına bir itiraz olarak ortaya atılan ve kabul edilen DHY ve DSA, örneğin bir iPhone'nuz varsa uygulamaları yalnızca App Store üzerinden indirmek yerine internetten de indirebilmeye olanak sağlanmasını istiyor.

Avrupa Birliği, Dijital Piyasalar Yasası'nın kuralları ile WhatsApp, Signal ve iMessage gibi milyonlarca kullanıcısı olan mesajlaşma uygulamalarının birlikte çalışabilir bir platforma dönüşmesini istiyor. Bu bir diğer örnekte WhatsApp kullanıcılarının Signal veya Telegram gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarından da 'mesaj alabilmeye' olanak tanınabilmesi demek.

Teknoloji şirketlerinin bunları hemen kabul edip uymaları gerekmiyor. Yetkililer yasa yürürlüğe girdikten sonra birkaç ay içinde öncelikli olarak uymaya zorunlu kılınan şirketleri açıklayacak.