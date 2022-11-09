Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 bin çalışanını işten çıkaracak

09 Kasım 2022 Çarşamba, 15:43

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Dev teknoloji firması Meta'nın dünya genelinde 87 bin çalışanı bulunuyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, işten çıkarma kararını "Meta tarihinde yapılan en zor değişiklikler arasında" saydı.

Bu adım teknoloji firmasının maliyeti azaltma girişiminin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Meta çalışanlarına gelişmelerin e-posta ile bildirildiği belirtiliyor.

Sky News'un haberine göre, işten çıkarılanlara en az 6 haftalık tazminat ve çalışılan her yıl için 2 haftalık ücret ödenecek.

Zuckerberg, şirketi büyütme konusunda "fazla iyimser" davranmış olduğunu belirterek personel azaltma adımında sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Şirket gelirlerinin iki çeyrek üst üste azalması üzerine hissedarların Zuckerberg'e maliyetleri düşürme çağrısı yaptığı belirtiliyor.

Twitter da Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından 7500 çalışanının yarısını işten çıkardığını açıklamıştı.