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Game Pass'e 16 Haziran'dan itibaren eklenecek oyunlar belli oldu

Game Pass'e 16 Haziran'dan itibaren eklenecek oyunlar belli oldu

16.06.2026 19:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Game Pass'e 16 Haziran'dan itibaren eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e 6 Temmuz'a kadar 7 oyun daha dahil olacak.
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Xbox Game Pass'e haziran ayında da yeni oyunlar dahil oluyor. Yeni yapılan açıklamaya göre 16 Haziran ve 6 Temmuz arasında yeni oyunlar abonelik planına dahil olacak.

-Junkster (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC) – 16 Haziran 

-Call of Duty: Vanguard (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Haziran 

-EA Sports FC 26 (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Haziran 

-Abyssus (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 25 Haziran 

-RV There Yet? (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 30 Haziran

-Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Temmuz

-Winds of Arcana: Ruination (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC) – 6 Temmuz

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