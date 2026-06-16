Game Pass'e 16 Haziran'dan itibaren eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e haziran ayında da yeni oyunlar dahil oluyor. Yeni yapılan açıklamaya göre 16 Haziran ve 6 Temmuz arasında yeni oyunlar abonelik planına dahil olacak.
-Junkster (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC) – 16 Haziran
-Call of Duty: Vanguard (Bulut, Konsol ve PC) – 17 Haziran
-EA Sports FC 26 (Bulut, Konsol ve PC) – 18 Haziran
-Abyssus (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 25 Haziran
-RV There Yet? (Bulut, Xbox Series X|S ve PC) – 30 Haziran
-Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Temmuz
-Winds of Arcana: Ruination (Bulut, Konsol, El Konsolu ve PC) – 6 Temmuz