Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu

18.02.2026 20:30:00
Xbox Game Pass'e 17 Şubat'tan itibaren eklenecek oyunlar açıklandı.

Microsoft'un oyun servisi Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor. Bu ay ise 17 Şubat itibarıyla 11 oyun kütüphaneye ekleniyor. Bu oyunların büyük bir kısmı PC tarafı için geliyorken, bir kısmı da konsolu kapsıyor. 

İşte açıklandığı kadarıyla şubat ayının geri kalan kısmında Game Pass aboneliğine eklenecek oyunlar:

17 Şubat

  • Aerial_Knight’s DropShot (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
  • Avatar: Frontiers of Pandora (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
  • Avowed (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)

19 Şubat

  • Death Howl (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)
  • EA Sports College Football 26 (Bulut ve Xbox Series X|S) 
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition (Bulut ve Konsol)

24 Şubat

  • TCG Card Shop Simulator (Oyun Ön İzlemesi) (Bulut, Xbox Series X|S, El Konsolu ve PC)

25 Şubat

  • Dice A Million (PC)

26 Şubat

  • Towerborne (Tam Oyun Sürümü) (Konsol, El Konsolu ve PC)

3 Mart

  • Final Fantasy III (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
  • Kingdom Come: Deliverance II (Bulut, Xbox Series X|S ve PC)
