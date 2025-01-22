Game Pass'e bu ay bitmeden eklenecek 14 oyun

Yayınlanma: 22.01.2025 - 20:33

Güncelleme: 22.01.2025 - 20:33

Xbox Game Pass'e 2025 yılının ilk iki haftasında hangi oyunların ekleneceği belli olmuştu. Ocak ayının son haftasına girmişken, 14 oyunun daha platforma ekleneceği açıklandı.

Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC ve konsol katoloğuna katılacak yeni oyunlar adasında Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Magical Delicacy, Eternal Strands ve Sniper Elite: Resistance gibi oyunlar yer alıyor.

21 Ocak

Lonely Mountain: Snow Riders (PC ve konsol) 71,25 TL

22 Ocak

Flock (Konsol) 400 TL

Gigantic: Rampage Edition (PC ve konsol) 474,49 TL

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsol) 1.749 TL

Magical Delicacy (Konsol) 71,25 TL

Tchia (Konsol) 300 TL

The Case of the Golden Idol (Konsol) 51,25 TL

Starbound (Konsol) 150 TL

28 Ocak

Eternal Strands (PC ve konsol)

Orcs Must Die! Deathtrap (PC ve konsol)

29 Ocak

Shady Part of Me (PC ve konsol) 100 TL

30 Ocak

Sniper Elite: Resistance (PC ve konsol) 775 TL

31 Ocak

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC ve konsol)

4 Şubat

Far Cry New Dawn (PC ve konsol)- 270 TL

31 Ocak'ta platformdan ayrılacak oyunlar