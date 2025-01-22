Game Pass'e bu ay bitmeden eklenecek 14 oyun
Xbox Game Pass için bu ay sonuna kadar geleceği açıklanan 14 oyun.
Xbox Game Pass'e 2025 yılının ilk iki haftasında hangi oyunların ekleneceği belli olmuştu. Ocak ayının son haftasına girmişken, 14 oyunun daha platforma ekleneceği açıklandı.
Microsoft'un oyun servisi Game Pass'in PC ve konsol katoloğuna katılacak yeni oyunlar adasında Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Magical Delicacy, Eternal Strands ve Sniper Elite: Resistance gibi oyunlar yer alıyor.
21 Ocak
- Lonely Mountain: Snow Riders (PC ve konsol) 71,25 TL
22 Ocak
- Flock (Konsol) 400 TL
- Gigantic: Rampage Edition (PC ve konsol) 474,49 TL
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsol) 1.749 TL
- Magical Delicacy (Konsol) 71,25 TL
- Tchia (Konsol) 300 TL
- The Case of the Golden Idol (Konsol) 51,25 TL
- Starbound (Konsol) 150 TL
28 Ocak
- Eternal Strands (PC ve konsol)
- Orcs Must Die! Deathtrap (PC ve konsol)
29 Ocak
- Shady Part of Me (PC ve konsol) 100 TL
30 Ocak
- Sniper Elite: Resistance (PC ve konsol) 775 TL
31 Ocak
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PC ve konsol)
4 Şubat
- Far Cry New Dawn (PC ve konsol)- 270 TL
31 Ocak'ta platformdan ayrılacak oyunlar
- Anuchard (PC ve konsol)
- Broforce Forever (PC ve konsol)
- Darkest Dungeon (PC ve konsol)
- Death's Door (PC ve konsol)
- Maquette (PC ve konsol)
- Serious Sam: Siberian Mayhem (PC ve konsol)
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