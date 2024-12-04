Aralık ayında Game Pass’e hangi oyunlar geliyor?

Xbox Game Pass için her ay yeni oyunlar geliyor. Sevilen ve popüler oyunların bazıları da platformdan ayrılıyor. Aralık ayında gelecek oyunlar:

Aralık ayında Game Pass’e hangi oyunlar geliyor?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:09

Xbox Game Pass için aralık ayının ilk haftası gelecek oyunlar belli oldu. Platforma eklenecek oyunlar arasında Indiana Jones ve and the Great Circle'da bulunuyor.

10 Aralık'a kadar 8 oyunun ekleneceği platforma bu ayın ilerleyen günlerinde yenileri de dahil olacak.

XBOX GAME PASS'E ARALIK AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

  • Crash Team Racing Nitro-Fueled – 4 Aralık
  • Forza Motorsport – 4 Aralık
  • Hauntii – 4 Aralık
  • Humanity – 4 Aralık
  • EA Sports WRC 24 – 5 Aralık
  • Overthrown (Game Preview) – 5 Aralık
  • Indiana Jones ve and the Great Circle – 9 Aralık
  • Wildfrost – 10 Aralık

Platformdan aralık ayında ayrılacak oyunlar:

15 Aralık:

Amnesia: The Bunker ve Forza Horizon 4

Rise of the Tomb Raider ve Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Forager

Forza Horizon 4

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Tin Hearts

The Quarry

31 Aralık:

BlazBlue: Cross Tag Battle ve Lego 2K Drive

Close to the Sun

Humankind

Lego 2K Drive

McPixel 3

Party Animals


Etiketler: #Game Pass #Game Pass aralık

İlgili Haberler

Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar

Xbox Game Pass için eklenen yeni oyunlar
Oyuncular üzgün: Game Pass için uygun fiyatlı abonelik modeli kalktı!

Oyuncular üzgün: Game Pass için uygun fiyatlı abonelik modeli kalktı!
Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak yeni oyunlar belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler