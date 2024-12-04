Aralık ayında Game Pass’e hangi oyunlar geliyor?
Xbox Game Pass için her ay yeni oyunlar geliyor. Sevilen ve popüler oyunların bazıları da platformdan ayrılıyor. Aralık ayında gelecek oyunlar:
Xbox Game Pass için aralık ayının ilk haftası gelecek oyunlar belli oldu. Platforma eklenecek oyunlar arasında Indiana Jones ve and the Great Circle'da bulunuyor.
10 Aralık'a kadar 8 oyunun ekleneceği platforma bu ayın ilerleyen günlerinde yenileri de dahil olacak.
XBOX GAME PASS'E ARALIK AYINDA EKLENECEK OYUNLAR
- Crash Team Racing Nitro-Fueled – 4 Aralık
- Forza Motorsport – 4 Aralık
- Hauntii – 4 Aralık
- Humanity – 4 Aralık
- EA Sports WRC 24 – 5 Aralık
- Overthrown (Game Preview) – 5 Aralık
- Indiana Jones ve and the Great Circle – 9 Aralık
- Wildfrost – 10 Aralık
Platformdan aralık ayında ayrılacak oyunlar:
15 Aralık:
Amnesia: The Bunker ve Forza Horizon 4
Rise of the Tomb Raider ve Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan
Forager
Forza Horizon 4
Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan
Tin Hearts
The Quarry
31 Aralık:
BlazBlue: Cross Tag Battle ve Lego 2K Drive
Close to the Sun
Humankind
Lego 2K Drive
McPixel 3
Party Animals
Etiketler: #Game Pass #Game Pass aralık
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