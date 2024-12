Aralık ayında Game Pass’e hangi oyunlar geliyor?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 07:09

Güncelleme: 04.12.2024 - 07:09

Xbox Game Pass için aralık ayının ilk haftası gelecek oyunlar belli oldu. Platforma eklenecek oyunlar arasında Indiana Jones ve and the Great Circle'da bulunuyor.

10 Aralık'a kadar 8 oyunun ekleneceği platforma bu ayın ilerleyen günlerinde yenileri de dahil olacak.

XBOX GAME PASS'E ARALIK AYINDA EKLENECEK OYUNLAR

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 4 Aralık

Forza Motorsport – 4 Aralık

Hauntii – 4 Aralık

Humanity – 4 Aralık

EA Sports WRC 24 – 5 Aralık

Overthrown (Game Preview) – 5 Aralık

Indiana Jones ve and the Great Circle – 9 Aralık

Wildfrost – 10 Aralık

Platformdan aralık ayında ayrılacak oyunlar:

15 Aralık:

Amnesia: The Bunker ve Forza Horizon 4

Rise of the Tomb Raider ve Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Forager

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan

Tin Hearts

The Quarry

31 Aralık:

BlazBlue: Cross Tag Battle ve Lego 2K Drive

Close to the Sun

Humankind

Lego 2K Drive

McPixel 3

Party Animals