GameScent isimli cihaz oyunlardaki kokuları almaya sağlayacak

GameScent adı verilen cihaz oyunlardaki 6 kokuyu kullanıcılarına sunabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:21
GameScent isimli cihaz oyunlardaki kokuları almaya sağlayacak
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Oyun stüdyoları oyunları daha gerçekçi kılmak için pek çok teknoloji geliştiriyor. Bunlara ek olarak Baldur's Gate ve Elden Ring gibi popüler oyunlarda ortam kokusu halen sunulamıyor, belki de öyle bir çaba yok ancak GameScent adı verilen cihaz, oyun oynarken karşılaşılan kokuları taklit edecek şekilde tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.

OYUNDAKİ KAN  KOKUSU YA DA YARIŞ PİSTİNİN KOKUSU ALINABİLECEK

Bu cihaz, toplamda 5 kokuyu kullanıcılara sunabiliyor. Bu kokular arasında ise patlama, silah, yarışan arabalar, orman, fırtına ve bu kokuları nötralize odadaki kokuları gideren temiz bir hava yer alıyor. Bu kokulara ek olarak kan, okyanus, çimen, spor arenası gibi farklı kokular da cihaza dahil edilecek.

Yapay zeka sistemine sahip olan cihaz, ekrandaki sahneye uygun kokuların ortama salınmasını sağlıyor. Cihazda yer aldığı söylenen kokular altıgen şeklindeki cihazda kartuşlarla konumlandırılmış durumda. 

Cihaz konsollar dahil olmak üzere PC, TV ve hatta VR başlıklarda bile kullanılabiliyor. 

 


GameScent haberleri

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