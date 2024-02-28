Yeni Pokemon oyunu duyuruldu! İşte çıkış tarihi ve fragmanı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:04

Güncelleme: 28.02.2024 - 15:04

Pokemon'un yeni oyununun geldiği duyuruldu. Pokemon Presents isimli etkinlikte duyurulan yeni Pokemon Legends: Z-A, 2025 yılında tüm dünyadaki oyunseverler için Nintendo Switch'te sunulacak.

Oyunun fragmanı da paylaşıldı ancak ayrıntılara yer verilmedi.

POKEMON LEGENDS: Z-A HAKKINDAKİ BİLGİLERİN TAMAMI DUYURULMADI

Pokemon Legends: Z-A ile ilgili elimizdeki bilgiler 2013 yılında çıkan Pokemon X ve Y'den bilinen Lumiose şehri ile kısıtlı. Bu oyunun da Lumiose şehrinde geçmesi bekleniyor.

Yayınlanan fragmanın açıklamasında,'' hem insanlara hem de Pokemon'lara ait bir yer haline getirilmeye çalışılan Lumiose şehrindeki'' maceralara odaklanacağı aktarılıyor.



