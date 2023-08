Little Nightmares 3: Korku ve bulmacanın harmanlandığı yeni macera 2024 yılında geliyor

Yayınlanma: 23.08.2023 - 15:54

Güncelleme: 23.08.2023 - 15:54

Oyun dünyasının korku ve bulmaca türünün sevilen oyun serisi Little Nightmares, yeni bir oyun ile geri dönüyor. Yayıncı ve geliştirici Bandai Namco, Gamescom 2023 etkinliği sırasında düzenlenen Açılış Gecesi Canlı Yayını'nda Little Nightmares 3'ü duyurdu. 2017 yılında çıkış yapan 2.5D bulmaca platform oyunu Little Nightmares'ın ve 2021'de gelen devam oyununun başarısının ardından, serinin üçüncü oyunu oyuncuları heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Little Nightmares 3, 2024 yılında PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için oyuncuların karşısına çıkacak. Bu yeni oyunun tanıtım fragmanı da etkinlikte paylaşıldı. Oyuncular, bu yeni bölümde seriye yeni bir soluk getiren özelliklerle karşılaşacak.

İLK KEZ ONLİNE OYNANABİLECEK

Geliştirici ekip tarafından açıklanan bilgilere göre, Little Nightmares 3'te oyuncular ilk kez online co-op (Çok oyunculu) moduyla bir arkadaşıyla birlikte korku dolu dünyaya adım atabilecekler. Ayrıca bu oyunda, Low ve Alone adlı iki yeni karakterden birini seçerek oynama imkanı sunulacak. Oyuncular aynı zamanda ikinci karakteri kontrol eden yapay zeka ile tek başlarına da oynayabilecekler.

Oyunun basın bülteninde, "Little Nightmares 3'te oyuncular, Hiçbir Yer'den kaçmanın yollarını arayan iki arkadaş olan Low ve Alone'un hikayesini takip edecekler. Spiral adlı tehlikelerle dolu bu dünyada, Nekropol'deki Canavar Bebek gibi tehditlerle yüzleşecekler. Her bir karakter kendi ikonik eşyasını taşıyor; Low için bir yay ve ok, Alone için ise bir İngiliz anahtarı. Bu eşyalar, bulmacaları çözmek ve kaçış yollarını bulmak için kullanılacak."