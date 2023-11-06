Geleceğin şehri Seul'da kurulacak: Yeni nesil şehirlerin ilk adımı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 13:00

Güncelleme: 06.11.2023 - 13:00

Güney Kore'nin başkenti Seul, yeşilin ve kamusal alanların kentsel yaşamda merkezi bir rol oynadığı ilgi çekici bir proje olan "Terrarium Cheong-Dam"ı benimsemeye hazırlanıyor. New York merkezli ODA Architecture'ın Güney Kore'deki ilk projesi olan bu yapı, kent peyzajı, sakinleri ve doğayı bir araya getirerek kentsel yaşamı yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

Terrarium Cheong-Dam, Seul'de düzenlenen pilot Yaratıcı İnovasyon Mimari Tasarım Yarışması'nda birincilik kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu proje, mahalleler ve ticari bölgeler arasında köprü kurarak farklı topluluklar için bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Bununla birlikte, Terrarium Cheong-Dam sadece bir bina değil, aynı zamanda kentsel gelişim konusunda bir vizyon sunmayı amaçlıyor. İlginç bir şekilde, mahallenin ismi olan "Chungsutgol" adlı berrak bir gölete saygı göstererek tasarımına dahil edilen bu proje, doğal ve tarihi öğeleri modern bir dokunuşla birleştiriyor.

ODA'nın kurucusu Eran Chen, Seul'ün kamusal alanın genişlemesi gerektiğini anladığını belirterek, bu projenin kulenin podyumunda hem sokak manzarasından faydalanma hem de ticari ve konut bölgelerine erişim sağlayan bir alan sunmayı hedeflediğini açıkladı.

Terrarium Cheong-Dam projesi, açık ve halka açık iki katlı bir yapıya sahip olacak ve su özellikleri, heykel bahçeleri ve kapalı galeri alanlarına ev sahipliği yapacak yemyeşil bir kamu parkına birden fazla erişim noktası sunacak.

Gökdelenden daha fazlası olarak tasarlanan bu proje, maksimum 200 metre yüksekliğe ve 45 kata sahip olacak. Bu yükseklik, ofis alanları, lüks konutlar, perakende alanları ve halka açık yeşil bir teraryum içerecek.

Terrarium Cheong-Dam, sadece yeşil bir tasarıma sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda şehir sakinleri için dinlendirici bir alan sunacak. Binanın yarı açık teraryum bölümü, ziyaretçilere oturma alanları, bitkiler ve panoramik manzaralar sunacak.

Eran Chen, bu projenin Seul ve diğer şehirler için örnek bir kamusal alan genişlemesi sağlayacağını ve kentsel gelişimi canlandıracağını vurguluyor. Terrarium Cheong-Dam'ın tamamlanma tarihi hala kesin değil, ancak bu özgün projenin Seul'ün siluetine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.