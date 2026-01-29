Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi

29.01.2026 18:33:00
AA
Gökbilimciler, boyutu Dünya'ya yakın, 355 günde yörüngesini tamamlayan ve yıldızının "yaşanabilir kuşakta" bulunma ihtimali yüzde 50 olan bir gezegen adayı keşfetti.

Avustralya, İngiltere, ABD ve Danimarka'dan gökbilimcilerin keşfettiği yeni gök cisminin bazı özelliklerinin Dünya ile benzerlik göstermesi dikkat çekti.

Araştırma ekibi, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Kepler Uzay Teleskobu'nun 2017'de K2 misyonunda topladığı verilerden yola çıkarak "HD 137010 b" isimli aday bir gezegen keşfetti.

Bu cismin, Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde döndüğünü ve Dünya'dan yalnızca yüzde 6 daha büyük boyuta sahip olduğunu tespit eden gökbilimciler, aday gezegenin yörüngesini 355 günde tamamladığını belirledi.

Araştırmacılar, aday gezegenin yörüngesinde döndüğü yıldızın "yaşanabilir kuşakta" bulunduğu ihtimalinin yüzde 50 olduğuna dikkati çekerek, 146 ışık yılı uzaklıkta bulunan aday gezegenin, teleskopla ayrıntılı gözlem yapmak için yeterince yakın konumda yer aldığını belirtti.

Yüzey sıcaklığı eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebilir

Öte yandan, yıldızının Güneş'e kıyasla daha soğuk ve daha sönük olduğunu belirleyen araştırmacılar, bunun sonucunda HD 137010 b'nin yüzey sıcaklığının Mars'a benzediğini ve eksi 70 santigrat dereceye kadar düşebileceğini belirledi.

Keşfedilen bu gökcismini, ötegezegen olarak tanımlamak için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Araştırmanın detayları, "Astrophysical Journal Letters" dergisinde yayınlandı.

