Yapay zeka modeli "AlphaGenome" DNA'nın bilinmeyenlerini keşfedebilir

29.01.2026 18:38:00
AA
Bilim insanları, "AlphaGenome" adlı yapay zeka modelinin, insan DNA'sı hakkında bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

BBC'nin haberine göre, araştırmacılar, Google'ın yapay zeka teknolojilerine odaklanan şirketi DeepMind'ın geliştirdiği "AlphaGenome" modeline ilişkin kapsamlı çalışma yürüttü.

Çalışmada, ilk kez geçen yıl bilim insanlarının kullanımına sunulan modelin, insan DNA'sı hakkında bilinmeyenleri aydınlatabileceği ve genetik hastalıklara ilişkin yeni keşiflere yol açabileceği ortaya kondu.

Yüksek hızda analiz kapasitesine sahip modelin, insan DNA'sında "karanlık genom" olarak adlandırılan ve genlerin vücutta kullanımını belirlemede rol oynayan yüzde 98'lik kısmını anlamada fayda sağlayabileceği tespit edildi.

Araştırmacılar, bu yapay zeka modelinin gen terapilerinde kullanılabileceğine ve yeni ilaçların geliştirilmesine katkı sunabileceğine de dikkati çekti.

Öte yandan araştırmacılar, "önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendirdikleri modelin henüz "mükemmel" olmadığını ve üzerine daha çok çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

Araştırmanın bulguları, "Nature" dergisinde yayınlandı.

