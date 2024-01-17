Gelecekteki iPhone'lar su altında rahatlıkla kullanılabilir mi?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 18:30

Güncelleme: 17.01.2024 - 18:30

Apple'ın ürettiği iPhone'larda toza ve suya karşı dayanıklılık sunuluyor ancak tamamen bir koruma yok. Bu sebeple, iPhone kullancıları rahatlıkla su altında fotoğraflar çekmek için özel koruyucu kılıflar tercih ediyor. Öte yandan yeni ortaya çıkan Apple patentine göre iPhone'ların su altında daha iyi performans sunması için bir arayüz planlanıyor.

TAMAMEN SU GEÇİRMEZ BİR iPHONE GELEBİLİR Mİ?

Yani burada iPhone'ların suyun altındayken de iyi bir performans sunması hedefleniyor.

Söz konusu patent iPhone'ların su altında kullanımına işaret ediyor olması gelecek iPhone'larda suya tamamen dayanıklı cihazları görmemizi sağlayabilir.

Patentte yer alanlara göre su altına özel bir arayüz ve su altı aydınlatması yer alacak. Bu özelliklerin kullanılması içinse iPhone'un tamamen su geçirmez bir yapıda olması lazım.

Kullanıcıların su altında telefonlarını nasıl kullanacağına dair de yenilikler getirmeyi planlayan apple, burada kullanıcının telefon kullanma alışkanlıklarına da yenilikler getirecek. Bunlar; büyük düğmelerin yer alması ve uygulamalarla dolu olmayan bir ekran.

Patentin nasıl kullanılacağı ve ne zaman karşımıza çıkacağı bilinmiyor.