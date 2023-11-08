Gelir kaybının faturası çalışanlara kesildi: 124 kişiyi işten çıkarıldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 12:40

Güncelleme: 08.11.2023 - 12:40

Fransa merkezli oyun yayıncısı Ubisoft, görsel efekt stüdyosu ve küresel BT ekibinde çalışan toplam 124 kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

Ubisoft'un Montreal merkezli görsel efekt stüdyosu Hybride, büyük projelerde çalışmış bir ekip olarak tanınıyor. Bu projeler arasında Ahsoka, The Mandalorian, Tom Clancy's Jack Ryan, Beau Is Afraid ve daha fazlası bulunuyor. Ubisoft sözcüsü Antoine Leduc-Labelle, işten çıkarılan 124 çalışandan 98'inin Kanada'da yer aldığını ve bu sayının Ubisoft'un ülkedeki toplam işgücünün yüzde 2'sinden azını temsil ettiğini belirtti. Leduc-Labelle, bu durumun Ubisoft'un prodüksiyon ekiplerini etkilemediğini de vurguladı.

Leduc-Labelle, oyun ve teknoloji alanında haber yapan The Verge'e yaptığı açıklamada, "Son birkaç aydır, Ubisoft'un her bir ekibi iş süreçlerini iyileştirme ve toplam verimliliği artırma yollarını araştırıyor, böylece uzun vadede daha başarılı bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz" dedi ve "Bu kararlar basit ya da hafife alınan kararlar değil" diye ekledi. Kanada'daki etkilenen personelin, kıdem tazminatı paketleri, genişletilmiş sosyal haklar ve kariyer destekleri gibi avantajlardan faydalanacağı da açıklandı.

Eylül ayında, oyun basını IGN, Ubisoft'un 4.000'den fazla çalışanının Montreal ofislerine geri dönmesi gerektiğini bildirmişti. Ancak, şirketin çalışanlarına uzun vadeli evden çalışma fırsatları sunacağını taahhüt ettiği bildirildiği için, birçok çalışan bu değişikliği hayal kırıklığı ile karşıladı.

Bu yıl, oyun endüstrisi için zorlu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Ubisoft, Mayıs ayında Kuzey Carolina ve İngiltere'deki ofislerinde düzinelerce çalışanını işten çıkarmıştı. Benzer şekilde, Epic Games, Bungie, Naughty Dog, BioWare ve CD Projekt Red gibi diğer oyun şirketleri de benzer adımlar atmıştı.