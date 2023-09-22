Ubisoft Tom Clancy's The Division 3'ü duyurdu

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:19

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:19

Ubisoft, Tom Clancy's The Division 3 için duyuru yaptı. Henüz oyun hakkında ayrıntıları açıklanmasa da geliştirici tarafında Massive Entertainment'ın olacağını biliyoruz. Açık dünyaya sahip çok oyunculu olan oyun serisinin dört yılın ardından üçüncü oyunu olacak.

TOM CLANCY'S THE DIVISION 3 DUYURULDU

Oyun yapılan açıklamaya göre geliştirilme aşamasında. Daha önceki ilk iki oyunun da geliştirici tarafında yer alan Massive Entertainment, bu üçüncü oyun için özel bir ekip oluşturdu.

The Division 3 hakkında ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntı ortaya çıkacak.

Öte yandan, bu yıl bitmeden çıkacağı söylenen The Division Heartland spin-off olarak bizleri karşılayacak.