Google, katlanabilir ekranlı Pixel 10 Pro Fold'u için video yayınladı

Google 20 Ağustos'ta etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte ise karşımıza yeni nesil katlanabilir ekranlı telefonunu çıkartacak. Google, Pixel 10 Pro Fold'un tasarımını 30 saniyelik bir video ile gösterdi. Burada telefonun inceldiğini ve ekran boyutunun ise arttığı anlaşılıyor.

GOOGLE YENİ ETKİNLİK ÖNCESİ PIXEL 10 PRO FOLD MODELİNİ GÖSTERDİ

Katlanabilir ekranlı telefonun yanı sıra Pixel 10, Pixel 10 Pro ve Pixel 10 Pro XL gibi modeller de gelecek. Etkinlikte Google'ın akıllı saat serisine de yeni bir model eklemesi bekleniyor.

Pixel 10 Pro Fold modelinin tasarımı genel anlamda önceki modelle benzerlik gösteriyor. Ancak ekran boyutu artmış görünüyor. İncelen çerçevelere ek olarak telefon açıkken, sağ üst kısımda kamera yuvarlağı yer alıyor. Telefonun arkasında ise dikdörtgen çerçeve içinde üç kamera lensinin yer aldığı görülüyor.

Telefonun kısa gösterildiği bu videoda özelliklerden bahsedilmiyor ancak telefonun daha önce ortaya çıkan özelliklerine göre telefon 120Hz OLED ekran ile geliyor. IP68 dayanıklılık sertifikası olacak cihazın işlemcisi Tensor G5 olacak. 16 GB RAM'e ek olarak 5000 mAh üzerinde bir bataryaya sahip olması bekleniyor.