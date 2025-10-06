Akıllı telefon tarafında özellikle amiral gemisi Android telefonlarda batarya sorunu çözülmüş durumda. Aktif kullanımda yaklaşık 2 gün dayanabilen telefonların aksine iPhone'lar normal kullanımda dahi 1 günü zor çıkartıyor. Hal böyle olunca eleştirilen Apple, iOS 26 ile yeni bir pil tasarrufu modu sunuyor.

iOS 26 ile gelen yeni pil tasarrufu modu nasıl kullanılır?

Apple'ın bir süre önce sunduğu iOS 26 güncellemesindeki yeni özellik iPhone'ların pillerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

Buna Uyarlanabilir Pil deniyor ve Apple'a göre bu sayede telefonunuz tüm gün dayanabilecek hale geliyor. Bu yeni modu kullanmak için öncelikle en az iPhone 15 Pro ve Pro Max modeline sahip olmanız gerekiyor.

Uyarlanabilir Pil'in sunduğu temel yenilik, tipik telefon kullanım alışkanlıklarınızı izlemesi ve ihtiyaç duyduğunuzda ekstra pil ömrü sağlaması oluyor. İdeal olarak, siz farkına varmadan çalışıyor; tek fark edeceğiniz şey, şarjlar arasında daha fazla zaman geçirebilmek oluyor.

Apple'a göre, telefonunuzu hangi şekilde kullanma eğiliminde olduğunuzu anlamanız bir hafta sürüyor.

Uyarlanabilir mod devreye girdiğinde ekran parlaklığı yüzde 3 düşürülebiliyor. Performans ayarlamaları ve arka planda daha az etkinlik olması, bazı uygulamalarda hafif bir yavaşlık fark olabileceği anlamına geliyor.

Eğer pil yüzde 20'nin altına düşerse, iPhone'ların bir süredir sunduğu Düşük Güç modu devreye giriyor. Apple, Kamera uygulamasıyla fotoğraf çekmek veya Oyun Modu etkinken oyun oynamak gibi telefonunuzda zorlayıcı bir işlem yapıyorsanız Uyarlanabilir pil özelliğinin etkinleştirilmeyeceğini aktarıyor.

Özellik, en yeni iPhone 17 modellerinde varsayılan olarak açıktır; daha eski bir modele sahipseniz, varsayılan olarak kapalıdır. İstediğiniz zaman, Ayarlar> Pil> Uyarlanabilir katmanlarına sırayla girdiğinizde bu modu açabilir ya da kapatabilirsiniz.