Gemini uygulaması Android tabletlere geldi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 06:06

Güncelleme: 18.08.2024 - 06:06

Google'ın Gemini AI uygulaması, tabletlerdeki Play Store üzerinden artık indirilebiliyor. Made By Google etkinliğinde duyurulan imkan artık resmen uygulama mağazasında yer alıyor. Bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmayı planlayan Google, burada bazı yenilikler de getirmişti.

ANDROID TABLET KULLANICILARI ARTIK GEMINI UYGULAMASINI İNDİREBİLİR

Kullanıcı arayüzünü güncelleyen Google, Gemini paneli için ortalama sunuyor. Bunun yanı sıra Google Asistan ile birlikte entegre çalışabiliyor. Öte yandan Circle to Search, de Pixel tabletlere geliyor. Bazı sınırlamalar olsa da ilerleyen güncellemelerle sorunlar çözülebilir.

Google daha önce de yapay zekanın mesajlar tarafında kapatılmasını sağlamasıyla gündeme gelmişti. İsteyenler Gemini AI'ı mesajlar için kapatabiliyor. Bu sayede Google, Mesajlar uygulamasında yapay zeka aracının kullanımını kullanıcıların kontrolüne bırakmış oluyor.