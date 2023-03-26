İngiltere'de genetiği düzenlenmiş gıda geliştirmek yasal oldu

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 10:59

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 11:02

İngiltere bir süredir Avrupa Birliği üyesi değil. Bu da AB'nin bazı katı uygulamalarını geride bırakabilecekleri anlamına geliyor. Bu uygulamalardan biri ise AB'nin oldukça katı kurallar koyduğu, genetiği değiştirilmiş ürünlerin geliştirilmesi ve ticari olarak kullanılabilmesi konusu.

Geçtiğimiz birkaç ayda bu konuya yönelik açıklamalarda bulunan ve adımlar atacaklarını ifade eden İngiltere hükümeti, beklenen adımı attı. Yasalarda gidilen bazı değişikliklerle birlikte artık İngiltere'de ticari amaçlarla genetiği değiştirilmiş gıda geliştirmek yasal hale geldi.

HASTALIKLARA DAYALI HAYVANLAR VE MAHSÜLLER

Webtekno'da yer alan haberde İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı Defra'nın Baş Bilim Danışmanı Gideon Henderson tarafından ''tarım bilimi için önemli bir dönem'' olarak anılan yeni uygulama ile birlikte çiftçilerin kuraklığa ve hastalığa dayanıklı mahsuller yetiştirmeleri, gübre ve pestisit kullanımının azaltılması ve zararlı hastalıklara yakalanmaya karşı korunaklı hayvanlar yetiştirilmesi mümkün hale gelecek.

Ancak uygulamanın tabii ki bir çerçevesi bulunuyor. Yeni yasalar diğer türlerin genlerinin dahil edilmesini içerebilen genetik müdahalelere değil, yalnızca doğal yollarla ya da halihazırda kullanılan geleneksel melezleme programları yoluyla yapılabilecek genetik değişikliklere izin veriyor.

Genetiği değiştirilmiş gıdalara yönelik endişeler olsa da, Henderson bu konuda ''Organizmaların genetik kodunda, geleneksel ıslahı taklit edebilecek şekilde kesin, hedeflenmiş değişiklikler yapmak amacıyla gen düzenlemeyi kullanabilmek, zararlılara karşı daha dirençli, yemesi daha sağlıklı ve iklim değişirken kuraklığa ve sıcağa karşı daha dayanıklı yeni ürün çeşitlerinin geliştirilmesini sağlar.'' ifadeleriyle pozitif yönlere dikkat çekiyor.

Ancak genetiği değiştirilmiş gıdalara yönelik endişe ve eleştiriler hem AB'de hem Birleşik Krallık'ta hem de dünya genelinde devam ediyor. Örneğin İngiltere ne kadar izin vermiş olsa da, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hükümetleri gen düzenlemenin ticari kullanımına halen izin vermiyor.