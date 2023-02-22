İngiltere'de şarj altyapısının genişletileceği açıklandı

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 17:07

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 17:24

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, 2 bin 400 şarj noktasının kısa vadede teslim edilmesinin beklendiğini, yerel konseylerin ise uzun vadede "on binlerce daha" teslim edebileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 56 milyon sterlin mevcut 'Yerel Elektrikli Araç Altyapısı' (LEVI) pilot uygulaması genişletilecek ve mevcut 'Sokak Üstü Konut Şarj Noktası Programı' (ORCS) güçlendirilecek. Electrive.com'da yer alan habere göre, bakanlık ayrıca konseylerin, şarj noktası planlarını koordine etmek ve yeni bir fonun yardımıyla özel operatörlerle çalışmak için kurum içi uzmanlık ve yetenek geliştireceğini umuyor.

Hükümet, 2030 yılına kadar 300 bin şarj noktasının kurulmasına yönelik 1.6 milyar sterlinlik daha büyük bir bütçenin parçası olarak Mart 2022'de 450 milyon sterlinlik Yerel Elektrikli Araç Altyapısı (LEVI) fonunu duyurdu. Geçen yıl ağustos ayındaki ilk turda, aralarında Durham, Nottinghamshire ve Suffolk'un da bulunduğu dokuz yerel yönetim seçildi.

Bugün yapılan duyuru ile aralarında Sunderland, Rotherham ve Norfolk'un da bulunduğu 16 yerel yönetim programa yeniden katılarak çemberi genişletiyor. Üçü ise Durham, Barnet ve North Yorkshire olmak üzere mevcut programları geliştiriyor.

İngiltere'de yatırım yapılan yerlerin tam listesi şöyle:

Buckinghamshire: 200 bin sterlin

Cumbria: 1.9 milyon sterlin

Hackney: 1 milyon sterlin

Harborough: 2.3 milyon sterlin

Hounslow: 1.8 milyon sterlin

Lancashire: 600 bin sterlin

Norfolk: 1.6 milyon sterlin

Oxfordshire: 1.6 milyon sterlin

Rotherham: 1.6 milyon sterlin

Sunderland: 800 bin sterlin

Waltham Forest: 2.5 milyon sterlin

Warwickshire: 1 milyon sterlin

West Midlands: 8.5 milyon sterlin

Batı Sussex: 2.9 milyon sterlin

Batı Yorkshire: 3 milyon sterlin

York: 1.9 milyon sterlin

Toplamda, LEVI pilot bölgeleri için 22 milyon sterlinlik hükümet fonu, 17 milyon sterlinlik ek özel fon ve yerel yönetimler genelinde kamu fonlarından 2 milyon sterlin ile desteklenmektedir.

Mevcut 'Sokak İçi Konut Şarj Noktası Programı'na 7 milyon sterlin daha aktarılacak ve bu yılki toplam finansman 37 milyon sterline ulaşacak. Program kapsamında halihazırda üç bin şarj noktası kurulmuş olup, 10 bin istasyon kurulumu da devam ediyor. Fon ile kurulum maliyetinin yüzde 75'ine kadarı karşılanıyor.

İKİ MİLYAR STERLIN DESTEK

İngiltere'de kamu programlarına ek olarak, 'Elektrikli Araç Evde Şarj Programı' (EVHS) ve 'İşyeri Şarj Programı' (WCS) bulunuyor.

İngiliz hükümeti tarafından sıfır emisyonlu araçlara geçişi desteklemek için şu ana kadar 2 milyar sterlinin üzerinde harcama yapıldığı da ifade ediliyor.