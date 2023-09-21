George R.R. Martin de OpenAI'ya dava açanlar arasına katıldı

Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:57

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:02

Yapay zeka ile oluşturulan eserlerin telif tartışması sürerken, yazarlar konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

ABD merkezli açılan davada OpenAI, telif haklarının çiğnendiği gerekçesiyle suçlanıyor. ChatGPT ile pek çok kişi artık eser üretebiliyor. Burada asıl eleştirilen konu ChatGPT'nin yazarların ve sanatçıların eserlerini kopyalayarak yeni bir ürün ortaya çıkartması.

ChatGPT ile kitap ve makale yazılması ve bunlar üzerinden insanların para kazanmaya başlaması, gerçek yazarların bir süredir dile getirdiği sorunlardan biriydi. Telif konusunda yaşanan huzursuzluk, yazarların imza toplayarak konuya dikkat çekmek istemesiyle devam etmişti.

YAPAY ZEKA MERKEZLİ TELİF DAVALARININ SAYISI ARTIYOR

ABD'de 17 bilinen yazar, ChatGPT'nin arkasındaki şirket OpenAI'yi telif haklarını ihlal etmekle suçluyor. New York'ta açılan dava dilekçesinde ChatGPT'nin farklı kaynaklardan derlediği özetlerin yazarlara ve genel anlamda yayıncılık sektörüne zarar vereceği aktarılıyor.

Yazarlar, yazdıkları eserler ve telif haklarıyla geçim sağladıklarını ancak ChatGPT'yi kullanan kişilerin bunu ellerinden alarak, bu orijinal eserlerin kopyalarını ya da benzerlerini ürettiklerini söylüyor.

George R.R Martin de OpenAI'ya açılan 'Yazarlar Birliği' davasına dahil oldu. Bu konuda adil olan hiçbir yanı yok diyen ünlü yazarın yanında komedyen ve yazar Sarah Silverman, Christopher Golden ve Richard Kadrey gibi ünlü isimler de var.

Söz konusu davada Margaret Atwood ve Dan Brown gibi isimler de yer alıyor. Dünyaca ünlü yazarlarıdan biri olan Margaret Atwood daha önce yapay zeka şirketlerini, çalışmalarını kullandığı yazarlara tazminat ödemeye çağırmıştı.

Atwood’un da imzasının yer aldığı açık mektupta şu ifadeler yer alıyordu: