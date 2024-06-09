Gerçekçiliğiyle viral olan FPS oyunu Bodycam erken erişime açıldı

Kısa bir süre önce FPS oyunu Bodycam'in videoları yayınlanmıştı ve sosyal medyada gerçekçi grafikleriyle çok konuşulmuştu. Oyun Steam'de erken erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 15:54
Gerçekçiliğiyle viral olan FPS oyunu Bodycam erken erişime açıldı
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FPS oyunu Bodycam, gerçekçi grafiklere sahip olmasıyla çok konuşulmuştu. Reissad Studio tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen oyun, Stam üzerinden erken erişime yüzde 10 indirimle açıldı. Erken erişim, oyunlar daha çıkmadan birazını oynamayı ve görmeyi sağladığı için oyunseverler tarafından deneniyor.

Oyun, 2024 yılının başların erken erişim testlerindeydi ve oyun erken erişime yüzde 10 indirimle birlikte 16,19'dan satışa çıktı.

BODYCAM OYUNUNUN KONUSU NEDİR?

FPS oyunu olan Bodycam, çeşitli oyun modlarından biri seçilerek oynanabiliyor. CS GO benzeri bir sistemi bulunan oyunun, Deathmatch, Team Deathmatch ve Body Bomb olarak isimlendirilen modlar yer alacak.

 


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