Steam'de en çok oynananlar listesine şaşırtıcı bir oyun girdi

Bazı oyunlar ilginç bir şekilde popülerleşebiliyor. Steam'in en çok oynananlar listesine giren Banana isimli oyunda tek yapılan şey ekrandaki muza tıklamak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:34
Steam'de en çok oynananlar listesine şaşırtıcı bir oyun girdi
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Steam'de pek çok oyun bazen basit oynanışıyla bazen de karmaşık ve ayrıntılı hikayesiyle popüler oluyor. Ancak 23 Nisan 2024 tarihinde platforma eklenen Banana, en çok oynanan oyunlar arasında altıncı sırada yer alıyor. Bu haber yazıldığı zamanda aktif olarak 140 binin üzerinde oyuncuya ulaşmayı başardı.

HİÇBİR ŞEY YAPILMAYAN BANANA OYUNU POPÜLER OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Oyunda kişilerin yaptığı tek şey ekrana tıklamak. Banana, zaten oynaması ücretsiz bir tıklama oyunu. Sonsuza kadar muza tıklamanın yanı sıra burada toplanan muzlar Steam pazar yerinde satılabiliyormuş. Burada farklı tiplerde olan muzların 250 dolara kadar satılabildiği bile söyleniyor.


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