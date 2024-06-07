Steam'de en çok oynananlar listesine şaşırtıcı bir oyun girdi
Bazı oyunlar ilginç bir şekilde popülerleşebiliyor. Steam'in en çok oynananlar listesine giren Banana isimli oyunda tek yapılan şey ekrandaki muza tıklamak.
Steam'de pek çok oyun bazen basit oynanışıyla bazen de karmaşık ve ayrıntılı hikayesiyle popüler oluyor. Ancak 23 Nisan 2024 tarihinde platforma eklenen Banana, en çok oynanan oyunlar arasında altıncı sırada yer alıyor. Bu haber yazıldığı zamanda aktif olarak 140 binin üzerinde oyuncuya ulaşmayı başardı.
HİÇBİR ŞEY YAPILMAYAN BANANA OYUNU POPÜLER OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
Oyunda kişilerin yaptığı tek şey ekrana tıklamak. Banana, zaten oynaması ücretsiz bir tıklama oyunu. Sonsuza kadar muza tıklamanın yanı sıra burada toplanan muzlar Steam pazar yerinde satılabiliyormuş. Burada farklı tiplerde olan muzların 250 dolara kadar satılabildiği bile söyleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Taban, faturayı partiye keser'
- Oy farkı iktidarı da şaşırttı
- A Milli Takım'ın nihai kadrosu belli oluyor!
- Bu da 'Erdoğan'ı indirdin' soruşturması!
- 'Daha bugün ortaya çıkan anketlerde...'
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken faiz kararı!
- AKP'de 'değişim' sancısı
- FETÖ liderinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Akaryakıta çifte indirim pompaya yansıdı
- ABD’nin 130 yıllık ünlü bira markasını satın aldı