Steam'de en çok oynananlar listesine şaşırtıcı bir oyun girdi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 23:34

Güncelleme: 07.06.2024 - 23:35

Steam'de pek çok oyun bazen basit oynanışıyla bazen de karmaşık ve ayrıntılı hikayesiyle popüler oluyor. Ancak 23 Nisan 2024 tarihinde platforma eklenen Banana, en çok oynanan oyunlar arasında altıncı sırada yer alıyor. Bu haber yazıldığı zamanda aktif olarak 140 binin üzerinde oyuncuya ulaşmayı başardı.

HİÇBİR ŞEY YAPILMAYAN BANANA OYUNU POPÜLER OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Oyunda kişilerin yaptığı tek şey ekrana tıklamak. Banana, zaten oynaması ücretsiz bir tıklama oyunu. Sonsuza kadar muza tıklamanın yanı sıra burada toplanan muzlar Steam pazar yerinde satılabiliyormuş. Burada farklı tiplerde olan muzların 250 dolara kadar satılabildiği bile söyleniyor.