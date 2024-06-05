IKEA, ünlü oyun platformunda sanal mağaza açıyor

Yayınlanma: 05.06.2024 - 13:39

Güncelleme: 05.06.2024 - 13:39

İsveçli ünlü mobilya şirketi, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, 24 Haziran'da Roblox platformunda satışa sunulacak olan mağazanın sanal bir canlandırması olan “İş Arkadaşı Oyunu”nu başlatacağını duyurdu.

IKEA, şimdi Roblox’ta açacağı sanal mağaza için 10 ücretli çalışan işe alıyor. Pazartesi günü başlayan başvurular, 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Sanal mağaza, IKEA'nın müşterilerine sunduğu gerçek deneyimlerden esinlenen çeşitli oyunlar aracılığıyla oyunculara, IKEA mağazalarında mevcut olan çeşitli mesleki konumları göstermeyi amaçlıyor.

IKEA’nın basın açıklamasında, ücretli çalışanların “tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi becerilerini geliştirebilecekleri, müşterilere yardımcı olabilecekleri ve farklı mağazalara geçmek için terfi alabilecekleri” belirtildi.

BENZERSİZ BİR DENEYİM

IKEA İngiltere ve İrlanda Ülkeleri Halk ve Kültür Müdürü Darren Taylor, basın açıklamasında, “Kariyerimizi nasıl farklı bir şekilde geliştirdiğimizi göstermek ve benzersiz kariyer felsefemizi hayata geçirmek için Roblox'ta ücretli çalışmayı başlatan ilk marka olmaktan heyecan duyuyoruz” diyerek heyecanını paylaştı.

Taylor sözlerine şöyle devam etti: ”IKEA'da kariyer ilerlemesi için belirlenmiş, katı bir yol yoktur. Çalışma arkadaşlarımız çalıştıkları alanları değiştirebilir, departmanlarını değiştirebilir ve hem oyunda hem de gerçek dünyada istedikleri yönde büyüyebilirler. IKEA'da öğrenmenin ve büyümenin pek çok yolu var ve Roblox'taki IKEA'nın da amacı bu.”

Basın açıklamasına göre, yalnızca 10 tane ücretli açık pozisyon olsa da, Roblox topluluğunun geri kalanı, oyuncular ve IKEA severler de sanal mağaza içinde çalışabilecek ve sanal mağazayı ziyaret edebilecek.

SANAL KÖFTE SERVİSİ OLACAK

Oyuncular, IKEA'nın ünlü İsveç gıda marketi ve restoranını da ziyaret ederek sanal köfte servisi yapabilecek ya da farklı showroomlara giderek IKEA ürünleriyle mekanlar düzenleyebilecek.

Basın açıklamasında, sanal mağazada ücretli bir pozisyona başvurmak için adayların bir anket ve CV göndermeleri gerektiği belirtildi. Adaylar, ayrıca kendilerini tanıttıkları bir video ile de başvuru yapabilirler. Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için 18 yaşından büyük olmaları ve Birleşik Krallık ya da İrlanda'da yaşıyor olmaları gerekmekte.

SAAT ÜCRETİ 530 TL

Basın açıklamasına göre, listeye giren adaylardan 14 Haziran ve 18 Haziran tarihleri arasında sanal mülakat yapmaları istenecek. İşe alınan 10 sanal mağaza çalışanına, Londra'daki IKEA çalışanları için standart saat ücreti olan 13,15 pound (yaklaşık 530 TL) ödenecek.

Daha önce başka markalar da yenilikçi internet mağazaları açmak için Roblox'u kullanmıştı. 2021'de Forever 21, oyuncuların mağaza sahibi olabileceği ve yönetebileceği sanal bir evren olan Forever 21 Shop City'yi başlattı. 2022'de Chipotle, oyuncuların oyun içinde burrito sarabilecekleri Chipotle Burrito Builder'ı duyurdu.