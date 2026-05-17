Gmail, bazı hesaplarına sadece 5 GB ücretsiz depolama alanı sunmaya başladı

17.05.2026 20:11:00
Haber Merkezi
Google, Gmail hesapları için sınırlı depolama alanı sunmaya başladı.
Google'ın Gmail için yeni test etmeye başladığı uygulamaya göre yeni hesaplarda ücretsiz depolama alanı 5 GB ile sınırlandırılıyor. Ancak kullanıcılar telefon numaralarını doğrularlarsa toplamda 15 GB ücretsiz depolama alanı kazanacak. 

Ortaya çıktığına göre hesap oluşturma ekranı çıktığında iki farklı ücretsiz depolama seçeneği sunuluyor. Android Authority'e açıklama yapan Google bu seçenekleri test ettiğini doğruladı. Afrika'da bazı ülkelerde test edildiği aktarılan uygulamanın, hangi ülkelere yayılacağı bilinmiyor.

Bu uygulamanın ana sebebinin sahte hesaplara yönelik olduğu tahmin ediliyor. 

