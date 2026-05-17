WhatsApp'a mesaj okunduktan sonra silinecek şekilde ayarlama geliyor

17.05.2026 20:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
WhatsApp'ta karşı taraf okuduktan sonra otomatik silinecek mesajlar ayarlanabilecek.
WhatsApp'ta bir süredir silinen mesajlar özelliğe sunuluyor. Bunun yanında yeni test edilen özelliğe göre Meta, WhatsApp'ta sunulan bu imkanı geliştiriyor. Mesajlar test edildiğine göre karşı tarafa ulaştığı anda değil, mesaj okunduğu an silinme sayacı başlıyor. 

Gizlilik odaklı olan bu özellik, daha önce kişilerin mesajları okuyup okumamasına bakılmaksızın belirlenen sürede geri sayım başlıyordu. Süre bitince de mesaj siliniyordu yani kullanıcılar mesajı görmese de silinebiliyordu. Test sürecindeki yeni özellik ise bunun önüne geçmek adına kullanıcı mesajı açtıktan sonra sayacı başlatmaya odaklanıyor.

Okuduktan sonra silinmesini içeren özellikte mesaj açıldıktan sonra 5 dakika, 1 saat ya da 12 saat sonra silinebilme seçeneklerine sahip olacak. Eğer karşı taraf mesajı 24 saat açmazsa sistem tarafından otomatik olarak silinecek.

