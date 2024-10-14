Gmail hesabınız varsa siber saldırıya karşı önlem almalısınız

Yayınlanma: 14.10.2024 - 16:58

Güncelleme: 14.10.2024 - 16:58

Dünya üzerinde 2,5 milyardan fazla Google kullanıcı bulunduğunu göz önüne alırsak saldırganların hedefinde Gmail'in olması şaşırtıcı değil.

Bu tür bir saldırıya hedef olan Microsoft Çözümler Danışmanı Sam Matroviç, kendisini korumayı başarırken saldırı tarzını da ortaya çıkardı. Yeni saldırı yönteminde, geleneksel sahte Gmail hesap geri alma bildirimi yapay zeka tarafından yapılan arama ile devam ettiriliyor. Saldırganlar, Google numarası olarak maskeledikleri numaralardan yapay zeka ile aramalar yapıyorlar.

GOOGLE, KÜRESEL PROGRAMI BAŞLATMIŞTI

Webtekno'da yer alanlara göre Phishing olarak adlandırılan bu tür dolandırıcılık girişimleri, hackerlar tarafından kişisel bilgilerin çalınması için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu türden saldırılardan korunmak için maillerimizi kontrol ederken sakin olmak, yaratılan acil durum hissine kapılmamak gerekiyor. Mail adreslerindeki hatalar, yanlış kullanılan sözcükler ya da zayıf dil bilgisi de benzer şekilde phishing saldırılarını ortaya çıkarabiliyor. Ayrıca antivirüs yazılımları da bu durumda avantaj sağlıyor.

Google bu haftanın başlarında GASA (Küresel Dolandırıcılık Karşıtı Birlik) ve DNS Araştırma Federasyonu ile iş birliğine giderek Küresel Sinyal Değişim programını başlatmıştı. Bu program ile birlikte istihbarat paylaşım platformları, dolandırıcılık, sahtekarlık ve diğer siber suçlara karşı gerçek zamanlı olarak veri paylaşabilecekler.