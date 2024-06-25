Gmail'e Gemini AI kenar çubuğu geldi! Nasıl kullanılacak?

Google'ın Gemini AI'ı kenar çubuğu olarak Gmail'e eklendi. Peki bu ne işe yarayacak, faydaları ne olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:14
Gmail'e Gemini AI kenar çubuğu geldi! Nasıl kullanılacak?
Abone Ol google-news

Google'ın Gemini AI'ı pek çok uygulamaya dahil edildi. Gmail başta olmak üzere Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive'ın yan panelinde Gemini kullanıma açıldı. Gemini kullanıcılar özetlere, içgörülere ve dahasına ulaşabilecek.

GMAIL İÇİN GEMINI AI GELDİ

Google hizmetlerinin yan kısmına eklenen Gemini, uygulamaları ya da sekmeleri değiştirmeden e-postalardan, belgelerden ve diğerlerinden toplanan bilgileri kullanarak özetleme başta olmak üzere analiz ve içerik üretme gibi görevleri yapabiliyor.

Bunların yanı sıra Gmail'in web versiyonunda e-postaları özetleme, yanıt önerme, taslak hazırlama ve gelen kutusu ya da diğer Drive belgeleri hakkında soru sorma gibi süreçlerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar Gemini'yi Android ve iOS'taki Gmail mobil uygulamasında da kullanabiliyor, burada e-posta ileti dizilerini analiz edebiliyor ve içeriğin özetlenmiş bir görünümünü listeleyebiliyor.


Gmail haberleri Gemini AI haberleri Gemini AI kenar çubuğu haberleri

İlgili Haberler

Google ‘aslında’ ne demek?

Google ‘aslında’ ne demek?
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!

Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Google çalışanları yayınlanmamış videolara erişebiliyor

Google çalışanları yayınlanmamış videolara erişebiliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler