Gmail'e Gemini AI kenar çubuğu geldi! Nasıl kullanılacak?

Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:14

Güncelleme: 25.06.2024 - 15:14

Google'ın Gemini AI'ı pek çok uygulamaya dahil edildi. Gmail başta olmak üzere Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive'ın yan panelinde Gemini kullanıma açıldı. Gemini kullanıcılar özetlere, içgörülere ve dahasına ulaşabilecek.

GMAIL İÇİN GEMINI AI GELDİ

Google hizmetlerinin yan kısmına eklenen Gemini, uygulamaları ya da sekmeleri değiştirmeden e-postalardan, belgelerden ve diğerlerinden toplanan bilgileri kullanarak özetleme başta olmak üzere analiz ve içerik üretme gibi görevleri yapabiliyor.

Bunların yanı sıra Gmail'in web versiyonunda e-postaları özetleme, yanıt önerme, taslak hazırlama ve gelen kutusu ya da diğer Drive belgeleri hakkında soru sorma gibi süreçlerde kullanılabiliyor.

Kullanıcılar Gemini'yi Android ve iOS'taki Gmail mobil uygulamasında da kullanabiliyor, burada e-posta ileti dizilerini analiz edebiliyor ve içeriğin özetlenmiş bir görünümünü listeleyebiliyor.