Google'dan Gmail için yenilik
Google, Android cihazlar için Gmail uygulamasına hızlı yanıt özelliğini kullanıma açıyor.
Google, Android kullanıcıları için Gmail'de e-postaların daha hızlı yanıtlanmasını sağlayacak yeniliği tanıttı. Yeni arayüzde e-postayı yanıtlama veya tümünü yanıtlama seçeneklerine tıklandığında yanıtlar kısmının hemen altında metin giriş penceresi açılıyor. Bu sayede gelen e-postalar hemen yanıtlanabiliyor.
GMAIL İÇİN YENİ ARAYÜZ
Yeni arayüz mesajlaşma uygulamalarına benziyor. Pratik bir kullanım sunmayı hedefleyen Google, yeni tasarımı Google hesaplarına ve Workspace müşterilerine sunmaya başladı.
Hızlı yanıtlama özelliği yıl bitmeden iPhone'lar için de sunulacak.
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