Gmail kapanıyor mu? Peki, bunun Elon Musk ile ilgisi ne?

Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:03

Güncelleme: 25.02.2024 - 14:03

Bu haftanın başlarında, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te, "Gmail'in Ağustos ayında kullanımdan kaldırılacağını" iddia eden tuhaf bir mesaj yayılmaya başladı.

Mesajda, "Gmail ile ilgili önemli bir güncellemeyi paylaşmak için size ulaşıyoruz. Yıllarca dünya çapında milyonları birbirine bağladıktan, kesintisiz iletişim sağladıktan ve sayısız bağlantıyı teşvik ettikten sonra Gmail'in yolculuğu sona eriyor" ifadeleri yer aldı.

Mesaj, şöyle devam etti:

"1 Ağustos 2024 itibariyle Gmail hizmetinin sonuna gelecek ve resmi olarak kullanımdan kalkacak. Bu, söz konusu tarihten itibaren Gmail'in artık e-posta göndermeyi, almayı veya depolamayı desteklemeyeceği anlamına geliyor..."

GOOGLE AÇIKLAMA YAYINLADI

Sahte e-posta geçen yıl, "Gmail'in Temel HTML görünümünün ortadan kalkacağını" bildiren bir başka e-postanın düzenlenmiş bir versiyonu gibi görünse de kullanıcıları paniğe sevk etti.

Kullanıcılardan biri, "Bu bir çılgınlık. Bu şirketten nefret ediyorum" derken Google, söz konusu spekülasyonlara verdiği yanıtında basitçe, "Gmail burada kalacak" ifadelerine yer verdi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Ancak ilginç olan bir şey var ki söz konusu spekülasyon, Elon Musk'ın XMail'i piyasaya süreceğini duyurmasının ardından gelmişti.

X'in Mühendislik ve Güvenlik ekibinin bir üyesi olan Nate McGrady, platform üzerinden Musk'a, "XMail'i ne zaman başlatıyoruz?" sorusunu sorduğunda Musk onu, "Geliyor" sözüyle yanıtlamıştı.

Çok sayıda kişi bu fikri destekledi.

Kullanıcılardan biri, "Teknoloji dünyasında yeniliklere tanık olmak her zaman ilgi çekicidir. XMail, gelişmiş güvenlik ve gizlilik özellikleri sunabilirse, kullanıcılar arasında kendine bir yer açabilir" derken bir diğeri de "Ben bu işe varım. Özellikle de Gmail'im dolmaya başladığından beri" dedi.

XMail'in ne zaman çıkacağı tam olarak bilinmiyor, ancak ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek...