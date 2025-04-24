Gmail için talep edilen özellik geldi
Gmail'de abonelikten çıkma işlemini kolaylaştıracak yeni bir özellik sunuldu.
Google'ın en popüler servislerinden biri olan Gmail için yeni bir özellik sunuldu. Özellik sayesinde kullanıcılara gelen kampanya, bülten ya da diğer abonelik içeren e-postalardan kurtulmak artık çok daha kolay olacak.
Bu özellik ile kullanıcılar gelen e-posta kutularını temizleyebilecek. Abonelikleri yönetme ekranı sayesinde kullanıcılar gelen e-postaların aboneliklerinden toplu şekilde çıkabilecek.
Gmail için kademeli olarak sunulan özellik hem mobil hem de web tarafı için geldi. Şu anda bazı kullanıcılar özelliğe ulaşabilyorken, bazıları henüz özelliği kullanamadı.
Abonelikleri Yönet seçeneğinden istenmeyen e-postalardan kurtulmak mümkün oluyor.
Etiketler: #Gmail
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