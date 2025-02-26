Gmail'de kimlik doğrulama tarafı güncelleniyor

Google, Gmail'de kullandığı SMS ile kimlik doğrulamayı QR kod ile yapmayı planlıyor.

Gmail'de kimlik doğrulama tarafı güncelleniyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 20:32

Google mevcut olarak kullanıcıların Gmail tarafındaki kimlik doğrulamasını SMS ile yapmasına izin veriyor ancak söylenene göre güvenilk açıkları doğuran bu sistem Google'ı başka bir tarafa itiyor. Buna göre kimlik doğrulama artık SMS yerine daha güvenli olduğu bilinen QR kodlar ile yapılacak. 

GMAIL İÇİN YENİ QR KOD SİSTEMİ

İki faktörlü güvenlik doğrulama kullanıcıların hesaplarını korumalarını sağlıyor. Bu sayede ise hesapların ele geçirilme durumlarının önüne geçiliyor. SMS sistemi her ne kadar kişiye özel ve güvenli gibi görünse de bazı uygulamaların SMS'lere erişimi oluyor ve eğer uygulama kötü niyetli kişilerin eline geçmişse kullanıcının SMS'lerine ulaşıyor.

Google da şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlene başvurarak kişilerin SMS'lerine ulaşanlar için önlem alıyor. Google, parola olayını devreden kaldırıp, parola anahtarlarına geçiş yapmak istiyor. 


Etiketler: #Gmail

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