Gmail'de kimlik doğrulama tarafı güncelleniyor
Google, Gmail'de kullandığı SMS ile kimlik doğrulamayı QR kod ile yapmayı planlıyor.
Google mevcut olarak kullanıcıların Gmail tarafındaki kimlik doğrulamasını SMS ile yapmasına izin veriyor ancak söylenene göre güvenilk açıkları doğuran bu sistem Google'ı başka bir tarafa itiyor. Buna göre kimlik doğrulama artık SMS yerine daha güvenli olduğu bilinen QR kodlar ile yapılacak.
GMAIL İÇİN YENİ QR KOD SİSTEMİ
İki faktörlü güvenlik doğrulama kullanıcıların hesaplarını korumalarını sağlıyor. Bu sayede ise hesapların ele geçirilme durumlarının önüne geçiliyor. SMS sistemi her ne kadar kişiye özel ve güvenli gibi görünse de bazı uygulamaların SMS'lere erişimi oluyor ve eğer uygulama kötü niyetli kişilerin eline geçmişse kullanıcının SMS'lerine ulaşıyor.
Google da şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlene başvurarak kişilerin SMS'lerine ulaşanlar için önlem alıyor. Google, parola olayını devreden kaldırıp, parola anahtarlarına geçiş yapmak istiyor.
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