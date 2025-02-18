Gmail kullanıcıları dikkat! FBI ve uzmanlardan önemli dolandırıcılık uyarısı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 13:05

Güncelleme: 18.02.2025 - 13:05

Gmail hesapları, yapay zekâ destekli yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle tehdit altında! FBI ve siber güvenlik uzmanları, Gmail kullanıcılarını hedef alan gelişmiş dolandırıcılık tekniklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GMAİL DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar, telefon aracılığıyla Gmail kullanıcılarına ulaşıyor ve hesaplarının ele geçirildiğini iddia ediyor. Ardından, sahte bir Google e-postası göndererek, kullanıcıların hesaplarını kurtarmaları için Gmail kurtarma kodunu paylaşmalarını istiyorlar.

Eğer bu kod dolandırıcılara verilirse, yalnızca Gmail hesabınız değil, bağlı tüm hizmetleriniz de tehlikeye girebilir. Kimlik hırsızlığına yol açabilecek bu girişimlere karşı dikkatli olmak şart!

Microsoft çözümleri danışmanı Sam Mitrovic, bu dolandırıcılığa maruz kalan kişilerden biri oldu. Gmail hesabı için bir kurtarma kodu onayı aldıktan kısa süre sonra, hesabında şüpheli etkinlik olduğu iddia edilen bir telefon araması aldı. Ancak bilinçli davranarak dolandırıcılığı fark etti ve tuzağa düşmekten kurtuldu.

FBI VE UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

FBI ve siber güvenlik firması Malwarebytes, sahte web sitelerine yönlendiren e-postalar ve SMS’ler konusunda da uyarıda bulundu. Kullanıcıların, giriş bilgilerini çalmak için tasarlanmış sahte web sitelerine yönlendirilme ihtimali oldukça yüksek.

Bu nedenle, e-posta içindeki bağlantılara tıklamadan önce web sitelerinin doğruluğunu kontrol etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, dolandırıcıların ikna edici yöntemler kullanarak özellikle yoğun çalışan kişileri hedef aldığına dikkat çekildi.

Güvenliğinizi sağlamak ve dolandırıcılara karşı önlem almak için şu adımları uygulayın:

Bilinmeyen bağlantılara tıklamayın: Beklenmedik e-postalardaki bağlantıları açmayın ve ekleri indirmeyin.

Web sitelerini doğrulayın: Kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce web sitelerinin doğruluğunu mutlaka kontrol edin.

Şifre yöneticisi kullanın: Güvenilir sitelerde yalnızca şifre yöneticinizin otomatik doldurduğu giriş bilgilerini kullanın.

Şüpheli etkinlikleri kontrol edin: Hesaplarınızdaki şüpheli girişleri düzenli olarak gözden geçirin.

Doğrudan Google Hesap sayfasını kullanın: Güvenlik uyarılarını doğrulamak için doğrudan Google Hesap sayfanıza gidin, e-posta içindeki bağlantıları kullanmayın.

Çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirin: Gmail ve diğer önemli hesaplarınızda MFA (çok faktörlü kimlik doğrulama) kullanarak ek bir güvenlik katmanı ekleyin.

Cihazlarınızı güncel tutun: Güncel güvenlik yazılımlarını kullanarak cihazlarınızı koruyun ve SMS dolandırıcılığına karşı mesaj filtreleme özelliklerini aktif edin.



Gmail kullanıcılarının, dolandırıcılık girişimlerine karşı her zaman dikkatli olması gerekiyor. Google veya başka bir resmi kurum adına gelen çağrıları ve e-postaları sorgulamak, özellikle hesap kurtarma kodları gibi kritik bilgileri kimseyle paylaşmamak büyük önem taşıyor. Güvende kalmak için bu ipuçlarını uygulayın ve hesaplarınızı koruma altına alın!