Gmail için gizlilik odağında yeni özellik

Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:11

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:13

Gmail için geliştirildiği fark edilen özellik, kullanıcıların tek seferlik ya da sınırlı kullanımda e-posta adresleri paylaşmasına izin veren ve mesajları ana e-postalarına iletecek yeni bir sistem olarak tanımlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, bazı uygulamalar için ya da mağazalarda e-posta talep edildiğinde yeni bir seçeneğe sahip olacak. Spam ya da reklam gibi e-postalardan kaçınılmış da olacak.

İnternet sitelerinin çoğu içeriklerine ulaşım için e-posta istiyor. Alışveriş yapılan mağazalar ise yeni kampanya ve 'özel indirimlerden' yararlanılması için e-posta talep ediyor hatta, kasada ödeme yapabilmek için bazen bu şart koşuluyor ve gelen kodun söylenmesi isteniyor. Bu gibi durumlarda aktif ve ana hesabı vermemek için Shielded Email yani Korumalı e-posta gibi bir özelliğin geliştirildiği belirtildi.

Google Play için 24.45.33 sürümünde keşfedilen özellik, Android Authority tarafından doğrulandı.

Özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor ancak e-posta adreslerini belki de bir kez kullanacakları uygulamalara vermek istemeyenlerin çok işine yarayacak.