Gmail için gizlilik odağında yeni özellik

Google'dan Gmail için tek kullanımlık e-posta adresleri almayı sağlayacak bir sistem geliyor. Bu sayede kullanıcılar istediklerinde tek seferlik e-posta alacak.

Gmail için gizlilik odağında yeni özellik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:11

Gmail için geliştirildiği fark edilen özellik, kullanıcıların tek seferlik ya da sınırlı kullanımda e-posta adresleri paylaşmasına izin veren ve mesajları ana e-postalarına iletecek yeni bir sistem olarak tanımlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, bazı uygulamalar için ya da mağazalarda  e-posta talep edildiğinde yeni bir seçeneğe sahip olacak. Spam ya da reklam gibi e-postalardan kaçınılmış da olacak. 

İnternet sitelerinin çoğu içeriklerine ulaşım için e-posta istiyor. Alışveriş yapılan mağazalar ise yeni kampanya ve 'özel indirimlerden' yararlanılması için e-posta talep ediyor hatta, kasada ödeme yapabilmek için bazen bu şart koşuluyor ve gelen kodun söylenmesi isteniyor. Bu gibi durumlarda aktif ve ana hesabı vermemek için Shielded Email yani Korumalı e-posta gibi bir özelliğin geliştirildiği belirtildi. 

Google Play için 24.45.33 sürümünde keşfedilen özellik, Android Authority tarafından doğrulandı.

Özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor ancak e-posta adreslerini belki de bir kez kullanacakları uygulamalara vermek istemeyenlerin çok işine yarayacak. 


Etiketler: #Gmail #Google Gmail

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