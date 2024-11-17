Gmail için gizlilik odağında yeni özellik
Google'dan Gmail için tek kullanımlık e-posta adresleri almayı sağlayacak bir sistem geliyor. Bu sayede kullanıcılar istediklerinde tek seferlik e-posta alacak.
Gmail için geliştirildiği fark edilen özellik, kullanıcıların tek seferlik ya da sınırlı kullanımda e-posta adresleri paylaşmasına izin veren ve mesajları ana e-postalarına iletecek yeni bir sistem olarak tanımlanıyor.
Bu sayede kullanıcılar, bazı uygulamalar için ya da mağazalarda e-posta talep edildiğinde yeni bir seçeneğe sahip olacak. Spam ya da reklam gibi e-postalardan kaçınılmış da olacak.
İnternet sitelerinin çoğu içeriklerine ulaşım için e-posta istiyor. Alışveriş yapılan mağazalar ise yeni kampanya ve 'özel indirimlerden' yararlanılması için e-posta talep ediyor hatta, kasada ödeme yapabilmek için bazen bu şart koşuluyor ve gelen kodun söylenmesi isteniyor. Bu gibi durumlarda aktif ve ana hesabı vermemek için Shielded Email yani Korumalı e-posta gibi bir özelliğin geliştirildiği belirtildi.
Google Play için 24.45.33 sürümünde keşfedilen özellik, Android Authority tarafından doğrulandı.
Özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor ancak e-posta adreslerini belki de bir kez kullanacakları uygulamalara vermek istemeyenlerin çok işine yarayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 ülke daha BRICS'e 'ortak üye' oldu!
- 'Adama lafını yedirirler böyle, ensendeyim'
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Teğmenler hakkında yeni gelişme!
- 'Tahmin edemedikleri kadar dirençliyiz'
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- MHP'den 5'inci paylaşım da aynı saatte geldi!
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Mesele 'yeşil alan' değil 1.5 milyar dolar!
- Rusya, bir ülkeye daha gaz tedarikini kesiyor