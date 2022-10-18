YouTube'a yeni özellik: Tıpkı Instagram ve Twitter gibi olacak

18 Ekim 2022 Salı, 10:53

Dünyanın en popüler çevrimiçi video sitesi YouTube, platforma gelecek yeni bir özelliği açıkladı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Instagram veya TikTok gibi platformlarda yayın olarak kullanılan "@kullanıcı-ismi" kalıbı, ilerleyen dönemde YouTube'da da yer alacak. Platform, bu kalıba "tanıtıcı" ismini vermiş durumda.

Görsel: WebTekno

SAHTE HESAPLAR DA İFŞA OLACAK

WebTekno'da yer alan habere göre; YouTube'a kadar pek çok platformda bulunan bu özelliğin getirilmesinin nedeni, kullanıcıların birbirleriyle olan etkileşimlerini artırmak.

Zira YouTube'daki tanıtıcılar sayesinde, kullanıcılar birbirlerini daha kolay etiketleyebilecekler. Ayrıca her tanıtıcı bir kanala özel olacağından, sahte hesaplar da daha kolay ifşa olmuş olacak. Kullanıcı adları da benzersiz yani birbirlerinden farklı olacak.

Görsel: WebTekno



YENİ ÖZELLİK İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK

YouTube'un açıklamasına göre tanıtıcılar, paylaşılan video ve shortlarda açıklama bölümüne eklenebilecek. Ayrıca bir kullanıcı, tıpkı Instagram veya TikTok'ta olduğu gibi herhangi bir videonun altına yorum olarak da etiketlenebilecek. Tanıtıcılar, mobil cihazlarda shorts videoların izlendiği alanda da karşımıza çıkacak.

YouTube'un açıklamasına göre tanıtıcılar özelliğinin dağıtımına başlanmış durumda. Bu bağlamda; eğer bir kullanıcı YouTube kanalı için benzersiz bir URL oluşturmuş ise tanıtıcısı da o benzersiz URL'deki ibare olacak. Ancak böyle bir şey söz konusu değilse istenen herhangi bir ibare tanıtıcı olarak atanabilecek.

YOUTUBE KULLANICILARA E-POSTA ATMAYA BAŞLADI BİLE

17 Ekim Pazartesi akşam saatlerinde bazı kullanıcılara YouTube tarafından bir e-posta gönderildi. Bu e-postada kullanıcı adı alacaklar için bazı bilgiler yer alıyor. Şirketin verdiği bilgilere göre halihazırda özel bir kanal URL’sine sahip olan kullanıcıların URL’leri, özellik kullanıma sunulduğunda onlar için ayırılacak.

Aynı şekilde pek çok kullanıcı kendi kullanıcı adını kendisi belirleyecek. Özelliğin Kasım ayının başında kullanıma sunulacağı ve tüm kullanıcılara özelliğin kullanılabilir olduğunu belirten bir e-posta daha gönderilecek.

14 Kasım tarihine kadar kullanıcı adı seçmeyen YouTube kullanıcılarının kullanıcı isimleri, YouTube tarafından rastgele şekilde belirlenecek ancak kullanıcılar istedikleri zaman YouTube Stüdyo uygulaması üzerinden bu kullanıcı adını dilediği şekilde düzenleyebilecek.