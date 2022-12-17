Gök gürültüsü telefona zarar verir mi? Sorusu cevaplandı

17 Aralık 2022 Cumartesi, 13:08

Xiaomi akıllı telefon tarafında bazı hurafeleri çürütmek ya da şehir efsanelerinin doğruluğunu kanıtlamak adına bir seri başlattı. Daha önce diş macunun ekrandaki çizikleri doldurup, ekranı eski haline getireceği söylentisinin doğru olup olmadığına yönelik video yayınlayan şirket, şimdi de gök gürültüsü olduğunda telefona zarar gelir mi sorusunu cevaplandırıyor.

XIAOMI FARKLI ŞEHİR EFSANELERİNİ ÇÖZÜYOR: GÖK GÜRÜLTÜSÜ TELEFONA ZARAR VERMİYOR!

Teknolojiden az buçuk anlayan kişilerin dahi pek çok 'önerinin' aslında işe yaramadığını biliyor. Bir diğer yandan da milyonlarca kişi halen telefonu suya düştüğünde pirince yatırıp bu telefonunun düzeleceğini düşünüyor. Bunun gibi hurafelerii çözmek isteyen Xiaomi, gök görültüsünün telefonlara zarar vereceği hipotezini çürüttü.

Gök gürültüsü, şimşek, yıldırım gibi hava olaylarının teknolojik ürünleri etkilediği, telefon, bilgisayar ve televizyon kullanımının bırakılması gerektiği hep söyleniyor. Söz konusu öneriler bu yönde olsa da Xiaomi’ye göre, bu hava olayları gerçekleştiğinde telefonu kullanmakta bir sorun yok.

Kısaca hava olayları telefon kullanımını hiçbir şekilde etkilemiyor. İşte yayınlanan video: