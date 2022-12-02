8 Aralık'ta tanıtılacak Xiaomi 13 serisi hakkında sürpriz kalmadı

02 Aralık 2022 Cuma, 15:22

Xiaomi 13 ve 13 Pro yakında tanıtılacak ancak cihazlar hakkında neredeyse bütün her şey sızdırıldı. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında sürpriz kalmadı. 8 Aralık'ta tanıtımının yapılması beklenen yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni teknik sızıntılar ortaya çıktı.

TELEFONLAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ BİLGİLER

Standart model Xiaomi 13'te yer alan 6.36 inç 120Hz OLED ekrana işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 eşlik ediyor. Cihazın ön tarafında konumlandırılan 32 Megapiksellik kameraya ek olarak arka tarafta üçlü kamera sistemi yer alıyor. Sony IMX800 sensörlü 54 Megapiksel temel kameraya sahip. Bunlara ek olarak 12 Megapiksel ultra geniş açılı ve 3.2x optik yakınlaştırma sunan 10 Megapiksel telefoto lensleri bulunuyor.

Telefonun Pro takısı bulunan versiyonunda ise 6.7 inçlik 120Hz OLED ekran yapısına yer veriliyor. Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olan cihaz, önceki model gibi Surge G1 pil yönetimi çipine de ev sahipliği yapıyor. Kamera altyapısı ön tarafta aynı olan iki cihazın arka tarafta farklılaştığını görüyoruz. Arka tarafta 50 Megapiksel temel kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera lensi, 3.2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telefoto kameraları eşlik ediyor.

120W kablolu, 50W ise kablosuz olmak üzere 10W ters kablosuz şarj desteği bulunuyor.