8 Aralık'ta tanıtılacak Xiaomi 13 serisi hakkında sürpriz kalmadı
Xiaomi 13 ve 13 Pro olmak üzere iki yeni telefon tanıtılacak ancak tanıtılmadan önce teknik özellikler sızdırıldı.
Xiaomi 13 ve 13 Pro yakında tanıtılacak ancak cihazlar hakkında neredeyse bütün her şey sızdırıldı. Telefonun teknik özellikleri ve tasarımı hakkında sürpriz kalmadı. 8 Aralık'ta tanıtımının yapılması beklenen yeni akıllı telefon serisi hakkında yeni teknik sızıntılar ortaya çıktı.
TELEFONLAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ BİLGİLER
Standart model Xiaomi 13'te yer alan 6.36 inç 120Hz OLED ekrana işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 2 eşlik ediyor. Cihazın ön tarafında konumlandırılan 32 Megapiksellik kameraya ek olarak arka tarafta üçlü kamera sistemi yer alıyor. Sony IMX800 sensörlü 54 Megapiksel temel kameraya sahip. Bunlara ek olarak 12 Megapiksel ultra geniş açılı ve 3.2x optik yakınlaştırma sunan 10 Megapiksel telefoto lensleri bulunuyor.
Telefonun Pro takısı bulunan versiyonunda ise 6.7 inçlik 120Hz OLED ekran yapısına yer veriliyor. Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olan cihaz, önceki model gibi Surge G1 pil yönetimi çipine de ev sahipliği yapıyor. Kamera altyapısı ön tarafta aynı olan iki cihazın arka tarafta farklılaştığını görüyoruz. Arka tarafta 50 Megapiksel temel kameraya 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera lensi, 3.2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telefoto kameraları eşlik ediyor.
120W kablolu, 50W ise kablosuz olmak üzere 10W ters kablosuz şarj desteği bulunuyor.
Xiaomi 13 Series by @????? (Weibo)— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) December 2, 2022
•Xiaomi 13 Pro
-6.7" screen
-50MP Main, Sony IMX989, 1", OIS
-50MP Wide, Samsung JN1
-50MP Telephoto, Samsung JN1, OIS, 3.2X Zoom, 1/2.76"
-4820mAh, 120W Wired
-CyberEngine Super-Wideband Linear Motor
-210g Leather | 229g Ceramic
(1/2)
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Devlet Bahçeli’nin dediğini yaptım
- 6’lı masaya ilk itiraz
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Son görüntüsü ortaya çıktı...
- Düşüşe geçtiler
- 'Aday konuşmayın'
- Camdaki Kız 'Uzan ailesinin' hikâyesi mi? Yanıt geldi
- İYİ Parti'den Beşar Esad adımı
- Tüm yurdu esir alacak...
- Atalay 'kırmızı çizgimizdir' diyerek rakam verdi