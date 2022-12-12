Artık güncelleme almayacak Xiaomi modelleri
Xiaomi'nin artık güncelleme almayacak modellerinin listesi güncellendi. Peki hangi modeller artık güncelleme almayacak?
Xiaomi güncelleme desteği biten akıllı telefonlarının listesini güncelledi. Bir süredir yeni güncellemeyi alacak modellerin listesi yayınlanıyor ancak bazı modellere de artık güncelleme desteği kesiliyor.
XIAOMI'NİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KESECEĞİ TELEFONLARININ LİSTESİ
Apple'a göre güncelleme desteğini daha yeni modellerde bile kesen Xiaomi'nin yayınladığı listede Türkiye'de aktif olarak kullanıcısı olan modeller de yer alıyor. Unutmamak gerekiyor ki 'yeniliklerin geldiği güncellemeler' kesilse de güvenlik açıkları için güncelleme yayınlanmaya devam ediyor.
İşte güncelleme desteği kazanamayan modeller:
Mi 1
Mi 2
Mi 2A
Mi 3
Mi 4
Mi 4S
Mi 4c
Mi 5
Mi 5s
Mi 5s Plus
Mi 5c
Mi 5X
Mi 6
Mi 6X
Mi 8 SE
Mi Note
Mi Note 2
Mi Note 3
Mi Note Pro
Mi Note 10
MIX
MIX 2
Mi MAX
Mi MAX 2
Mi A1
Mi A2
Mi A2 Lite
Mi Pad
Mi Pad 2
Mi Pad 3
Mi Pad 4
Mi Pad 4 Plus
Mi MAX 3
Mi 8 Lite
MIX 2S
Mi MIX 2S
Mi 8 Explorer Edition
MIX 3
Mi MIX 3
Mi 8 UD
Mi 9 SE
Mi PLAY
Mi 8
Mi 9
Mi CC 9e
Mi CC 9 Pro
Mi A3 (Android One)
Redmi 1
Redmi 1S
Redmi 2
Redmi 2A
Redmi 3
Redmi 3S
Redmi 3X
Redmi 4
Redmi 4X
Redmi 4A
Redmi 5
Redmi 5 Plus
Redmi 5A
Redmi Note 1
Redmi Note 1S
Redmi Note 2
Redmi Note 2 Pro
Redmi Note 3
Redmi Note 4
Redmi Note 4X
Redmi Note 5
Redmi Note 5A
Redmi Pro
Redmi 6
Redmi 6 Pro
Redmi 6A
Redmi S2
Redmi Y2
Redmi Note 6 Pro
Redmi go
Redmi Note 7
Redmi Note 7S
Redmi Note 7 Pro
Redmi K20
Redmi 7
Redmi Y3
Redmi K20 Pro
Redmi 7A
Redmi Note 8 Pro
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