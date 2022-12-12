Artık güncelleme almayacak Xiaomi modelleri

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:12

Xiaomi güncelleme desteği biten akıllı telefonlarının listesini güncelledi. Bir süredir yeni güncellemeyi alacak modellerin listesi yayınlanıyor ancak bazı modellere de artık güncelleme desteği kesiliyor.



XIAOMI'NİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ KESECEĞİ TELEFONLARININ LİSTESİ

Apple'a göre güncelleme desteğini daha yeni modellerde bile kesen Xiaomi'nin yayınladığı listede Türkiye'de aktif olarak kullanıcısı olan modeller de yer alıyor. Unutmamak gerekiyor ki 'yeniliklerin geldiği güncellemeler' kesilse de güvenlik açıkları için güncelleme yayınlanmaya devam ediyor.

İşte güncelleme desteği kazanamayan modeller:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

Mi Note 10

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Mi 8

Mi 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi A3 (Android One)

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi Note 8 Pro