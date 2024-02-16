Gönderdiğiniz emojiler karşı tarafta farkı görünüyor olabilir

Yapılan yeni bir araştırma, internet üzerinden yaptığı yazışmalarda emoji kullanan kişilerin iki kez düşünmesi gerektiğini ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:41
Gönderdiğiniz emojiler karşı tarafta farkı görünüyor olabilir
Abone Ol google-news

PLoS ONE isimli bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, emojilerden cinsiyet, kültür ve yaşa göre farklı anlamlar çıkarıldığı tespit edildi. Notthingham Üniversitesinden araştırmacılar, konuyla ilgili yaşları 18 ve 84 arası değişen 253 Çinli ve 270 Britanyalı'yla görüşmeler gerçekleştirdi.

FARKLI DUYGULARI İFADE EDEN EMOJİLER SEÇİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre araştırma kapsamında 6 duyguyu ifade eden, toplam 24 farklı emoji seçildi. Bu duygular mutlu, iğrenmiş, korkmuş, üzgün, şaşkın ve sinirli olarak belirlendi.

Daha sonra her katılımcıdan belirlenen 24 emojiyi, duygularla eşleştirmeleri istendi. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, erkeklere göre daha fazla oranda emojileri araştırmacıların belirlediği şekilde eşleştirdi. Araştırma ekibi bunun, kadınların daha fazla göz teması kurması ve yüz ifadelerini daha iyi tanımasıyla bağlantılı olabileceğini savundu.

Genç katılımcılar, yaşlılara oranla eşleşmeleri daha başarılı şekilde yaparken, Britanyalı katılımcılar da Çinlilere oranla daha isabetli eşleştirmeler yaptı. Bunun kullanım farkından kaynaklanıyor olabileceğini belirten araştırmacılar, "Örneğin, Çin'deki insanlar mutlu emojiyi nadiren mutluluk ifade etmek için kullanıyor. Onun yerine bu emojiyi alaycı şekilde olumsuz anlamlarda kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya öncülük eden isimlerden Ruth Filik, "Birine içinde emoji olan bir mesaj gönderdiğiniz zaman, onun da mesajı sizinle aynı şekilde gördüğünü varsayamazsınız" diye konuştu.

Araştırmacılar, emojilerden değişik anlamlar çıkarılmasındaki bireysel farklılıkların daha ileri araştırmalarda ele alınması gerektiğini vurguladı.


emoji haberleri emoji kullanımı haberleri

İlgili Haberler

iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?

iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?
Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı 'güvenliği' artıyor

Emoji tabanlı şifrelerin kullanımı 'güvenliği' artıyor
Facebook'a dönüyor: Gmail için emojiyle tepki verme özelliği

Facebook'a dönüyor: Gmail için emojiyle tepki verme özelliği
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi CMXXIV'i izleyen bir Ekşi Sözlük yazarı izlenimlerini paylaştı
Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!

Süper Lig’de “Yabancı TV Gözlemcisi” dönemi!
Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi

Bakan Mehmet Şimşek yeni mesleki ve teknik lise türünün açılacağını duyurdu, eğitimciler tepkili: Ucuz işgücü hamlesi
Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2024 hava durumu raporu…
Hayalleri gerçek oldu: Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'da!

Hayalleri gerçek oldu: Şehit Polis Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'da!
Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!

Uzay yolunda yeni stratejik hamleler belirlendi!
Serge Aurier imzayı attı: Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!

Serge Aurier imzayı attı: Galatasaray'ın yeni transferinden ilk açıklama!
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları sete giderken trafik kazası geçirdi