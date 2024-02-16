Gönderdiğiniz emojiler karşı tarafta farkı görünüyor olabilir

Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:41

Güncelleme: 16.02.2024 - 11:41

PLoS ONE isimli bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, emojilerden cinsiyet, kültür ve yaşa göre farklı anlamlar çıkarıldığı tespit edildi. Notthingham Üniversitesinden araştırmacılar, konuyla ilgili yaşları 18 ve 84 arası değişen 253 Çinli ve 270 Britanyalı'yla görüşmeler gerçekleştirdi.

FARKLI DUYGULARI İFADE EDEN EMOJİLER SEÇİLDİ

Independent Türkçe'nin haberine göre araştırma kapsamında 6 duyguyu ifade eden, toplam 24 farklı emoji seçildi. Bu duygular mutlu, iğrenmiş, korkmuş, üzgün, şaşkın ve sinirli olarak belirlendi.

Daha sonra her katılımcıdan belirlenen 24 emojiyi, duygularla eşleştirmeleri istendi. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, erkeklere göre daha fazla oranda emojileri araştırmacıların belirlediği şekilde eşleştirdi. Araştırma ekibi bunun, kadınların daha fazla göz teması kurması ve yüz ifadelerini daha iyi tanımasıyla bağlantılı olabileceğini savundu.

Genç katılımcılar, yaşlılara oranla eşleşmeleri daha başarılı şekilde yaparken, Britanyalı katılımcılar da Çinlilere oranla daha isabetli eşleştirmeler yaptı. Bunun kullanım farkından kaynaklanıyor olabileceğini belirten araştırmacılar, "Örneğin, Çin'deki insanlar mutlu emojiyi nadiren mutluluk ifade etmek için kullanıyor. Onun yerine bu emojiyi alaycı şekilde olumsuz anlamlarda kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Araştırmaya öncülük eden isimlerden Ruth Filik, "Birine içinde emoji olan bir mesaj gönderdiğiniz zaman, onun da mesajı sizinle aynı şekilde gördüğünü varsayamazsınız" diye konuştu.

Araştırmacılar, emojilerden değişik anlamlar çıkarılmasındaki bireysel farklılıkların daha ileri araştırmalarda ele alınması gerektiğini vurguladı.