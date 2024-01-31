iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?

Apple, iOS 17 ile ilgili sorunları çözmek için yeni sürümler yayınlarken, iOS 17.4 ile gelecek emojiler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 09:34
iOS 17.4 ile iPhone'lara hangi emojiler gelecek?
Abone Ol google-news

Apple'ın iOS 18 ile devrim niteliğinde özellikler sunması bekleniyorken, yolda olan iOS 17.4 sürümü için yeni emojiler ortaya çıktı. iOS 17.4 beta sürümünde görüldüğü kadarıyla yeni emojiler de geliyor. iPhone'larda yer alması beklenen diğer özellikler de ortaya çıktı. 

iOS 17.4 İLE iPHONE KULLANICILARINA NELER SUNULACAK?

iPhone'lara yeni sürümle beraber iki yeni yüz ifadesi gelecek. Bunlardan biri onaylama diğeri reddetme olan emojilerin yanı sıra 'zincirleri kırmak'taki kırılan zincir ve mantar, misket limonu ve anka kuşu gibi emojiler gelecek. Yeni emojilere ek olarak daha fazla renk tonu da sunulacak.

Kullanıcılar Podcast uygulamasındaki yayınların metinlerine de ulaşabilecek. Bu sayede yayınlanan bir podcast dinlenmenin ötesinde okunabilecek de. 

Yeni gelen 'Çalınan Aygıt Koruması' özelliği de yeni işlevler kazanacak. 

Siri, yapay zekalanmadan önce yavaş yavaş işlev kazanıyor. Bu kapsamda Siri, gelen mesajları farklı dillerde okuyabilecek.

Bir diğer yandan bulut oyun platformları NVIDIA GeForce Now ve Xbox Cloud Gaming de App Store'dan indirilebilecek.


iOS 17.4 beta haberleri Apple iOS 17.4 beta haberleri iOS 17.4 haberleri

İlgili Haberler

iOS 18, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi olacak

iOS 18, iPhone tarihindeki en önemli işletim sistemi olacak
Apple, iOS 17.4 betayı yayınladı! Neler sunulucak?

Apple, iOS 17.4 betayı yayınladı! Neler sunulucak?
Popüler uygulamalar iPhone verilerinizi topluyor

Popüler uygulamalar iPhone verilerinizi topluyor

En Çok Okunan Haberler